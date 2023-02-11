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睡眠差、頭髮易斷？營養師揭「缺乏1種營養素」　還會影響情緒

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▲▼ 睡眠差、頭髮易斷？營養師：缺1種營養。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師提醒缺乏維生素B6可能影響睡眠和肌膚、髮絲健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常因為一點小事，心情就變差？頭髮很脆弱，不小心拉到或一梳頭就斷？皮膚也總是很油膩還會搔癢，甚至晚上容易失眠、睡不好？如果你有以上狀況，很可能是缺乏維生素B6了！營養師沈夏冰表示，維生素B6對於皮膚、頭髮健康來說是很關鍵的營養素，而且還跟情緒、睡眠有關，他就指出維生素B6的4大重要性，尤其睡眠不好的人和女性更要注意補充。

▲▼ 睡眠差、頭髮易斷？營養師：缺1種營養。（圖／翻攝unsplash）

沈夏冰表示，很早就有些研究發現，維生素B群和身體各項功能相關，尤其是維生素B6，與我們的情緒、頭髮、皮膚和睡眠都息息相關。

＃養護髮絲

維生素B6對於毛髮生長和修復也很重要，能滋養毛髮，讓頭髮更加堅韌、看起來更柔順有光澤。

＃穩定情緒

首先在情緒方面，維生素B6作為輔酶，是合成γ-胺基丁酸（GABA）、腎上腺素和多巴胺的重要輔助物質之一，如果缺乏了維生素B6，會導致這些物質、激素的分泌變得紊亂，非常容易出現像是情緒暴躁、抑鬱、失落等狀況。

▲▼ 睡眠差、頭髮易斷？營養師：缺1種營養。（圖／翻攝unsplash）

＃幫助睡眠

大家都知道褪黑激素是會影響睡眠的重要激素之一，可以幫助改善睡眠品質，讓人更容易入睡，而維生素B6是血清素轉成褪黑激素的重要輔酶，會影響褪黑激素的分泌，之前就有研究發現，維生素B6能有助於夜間的良好睡眠。

＃有助於保健皮膚

缺乏維生素B6會影響肌膚膠原蛋白的成熟度，讓皮膚變得鬆垮，還會導致脂漏性皮膚炎，這是一種全身性炎症的皮膚病，可能還伴隨著搔癢，甚至嚴重的會有一些皮膚潰爛和感染。

▲▼ 睡眠差、頭髮易斷？營養師：缺1種營養。（圖／翻攝unsplash）

最後沈夏冰也推薦，平時飲食可以多吃像是葵花籽、鮭魚、鮪魚、鯖魚、雞胸肉、黃豆、腰果、牛肉、豬里肌、豬肝、青花菜、南瓜、香蕉等富含維生素B6的食物，從天然食物來幫助補充維生素B6，養護皮膚、髮絲，幫助穩定情緒和睡眠。

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關鍵字：

維生素B群, 維生素B6, 好處, 益處, 睡眠, 失眠, 睡不好, 情緒, 皮膚健康, 頭髮, 營養師, 食物, 飲食

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