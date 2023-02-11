超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格

▲蛋料理有著豐富多樣的變化。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

日常生活中的一些瑣碎小事，總是不經意透露出你的隱藏性格，像是《小紅書》有一則《你喜歡吃哪種蛋？》心理測驗引起討論，選一款你最愛吃的蛋，就能秒測你不為人知的潛在性格，測過的網友都說準！

你最喜歡吃哪一種蛋呢？



A.水煮蛋



B.炒蛋



C.荷包蛋



D.半熟蛋

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選擇A 水煮蛋的你

你的個性較為保守收斂，不太敢創新，擔心風險，對你說每件事情都要掌控好，你才會較有安全感，建議有時候可以和身邊朋友交流想法，或許能給你更多不同的體悟。

選擇B 炒蛋的你

你做事很靠本能和直覺，就連交朋友也是，你思想跳躍，總是不按牌理出牌，總給身邊彭有不少驚喜，有你在的地方就有歡笑，大家都很喜歡和你相處．

選擇C 荷包蛋的你

你有點浪漫性格，心中有許多抱負和理想，但卻不知道如何下手，有時候空想只會浪費時間，不要猶豫就放手去做就對了，你的個性可愛，很多人都想和你當朋友。

選擇D 半熟蛋的你

你總帶著一絲神秘，自我保護相當強，不太願意和大家分享心事，身邊朋友很多，但卻很少人才能走進你心裡，你只要認定了朋友就不太會變，在他們面前才能卸下你的保護色。