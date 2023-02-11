情人節送禮清單！BV鼠尾草綠手機殼萬元有找、BALENCIAGA偷心包超Q

記者鮑璿安／綜合報導

情人節將至，還沒有送禮靈感的各位，或許可以參考本篇整理的推薦單品，無論男女皆有多元選擇，Bottega Veneta以新色鼠尾草綠為經典品項帶來恬靜氛圍。BALENCIAGA最熱門的LE CAGOLE 包款則悄悄化身偷心造型，無疑是最動人設計。

Bottega Veneta

▲CASSETTE 鼠尾草綠編織斜背包 $69900；IPHONE 14 PRO MAX 掛繩橡膠手機殼 $8800 。（圖／品牌提供）

擅長運用色彩的 Bottega Veneta，在2023情人節推出充滿恬靜氛圍的鼠尾草綠，呈現雋永的無性別特質，從品牌經典的 CASSETTE 系列、水桶包或迷你肩背包、耳飾配件甚至是刻上品牌名稱的造型打火機，獻上最與眾不同的浪漫。

▲造型打火機 $27600 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA

▲（依序）Hourglass粉色沙漏包；Le Cagole迷你包 。（圖／品牌提供）



BALENCIAGA 為情人節帶來經典款式的新意演繹，包括Le Cagole與Hourglass兩大IT包款家族衍伸出最新迷人設計，時下流行的偷心造型鍊帶包款，搭配可愛的草莓牛奶粉，為節日的約會穿搭增添浪漫氣息；或是大器優雅的沙漏包款，包身點綴滿版BALENCIAGA LOGO細緻水鑽，行走之間散發耀眼光芒。

Valentino

▲Valentino為 Locò手提袋賦予了鮮明活潑配色； 經典OPEN SKATE運動鞋。（圖／品牌提供）

Valentino為 Locò手提袋賦予了鮮明活潑配色，VLogo Signature標誌鑲滿施華洛世奇水晶，呼應情人節限定溫柔粉與淺綠色。男士系列的成衣則以清爽藍色與經典品牌標誌、鉚釘元素相襯，配上經典OPEN SKATE運動鞋，展示不同的浪漫約會風格，點亮心動時刻。

Versace





▲Versace以義大利語我愛你「Ti Amo」為主要設計的情人節限定系列款式 。（圖／品牌提供）

Versace以義大利語我愛你「Ti Amo」為主要設計的情人節限定系列款式，加上了「Ti Amo」字樣吊飾的 Versace Allover 印花帆布手提袋、「Ti Amo」手鍊、吊飾和首飾，以及絲巾，豐富滿滿心意。同時為大家帶來包袋、配飾、鞋款、腕錶、首飾和香水等多元選擇，品牌經典的希臘迴紋裝飾肩背包款，很值得入手。

