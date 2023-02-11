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《愛情的理解》10金句：只有被愛的那一方，才有為所欲為的資格

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▲柳演錫、文佳煐 。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

▲柳演錫、文佳煐（左）主演的《愛情的理解》。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama，以下同）

編輯 ／Ann

由柳演錫、文佳煐主演的《愛情的理解》迎來大結局，劇情主要講述了四個興趣各異的年輕人在國家銀行永浦分行相遇並尋求理解愛的意義的故事，主演們自然的演技下也道出了對愛情與生活的認知，從而誕生許多金句台詞，一起來看看！

▲柳演錫、文佳煐 。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

1. 這個公車路線圖，總覺得人生就是如此，跟圓圈很類似，乍看是慢慢開往別的地方，其實又會開往原點，只能在同一處不斷打轉，令人作嘔困在原地，跟圓圈沒兩樣的人生。

2. 戀人之間，只有被愛的那一方，才有為所欲為的資格。

3. 可以只靠愛情過日子的情況實在是少之又少，錢可是比人想像得還要偉大。

4. 聽說不孝子女們受到的最大懲罰就是照鏡子，隨著歲月流逝，看到自己在鏡子裡的臉，跟父母親越來越像。

▲柳演錫、文佳煐 。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

5. 你不要一副好像是自己變心要離開我一樣，你根本就沒愛過我。

6.所謂的平凡，就是不讓自己鶴立雞群的意思，對我來說的平凡，就是奮力而上才能碰到的高牆。

7.那種不現實的愛情，羅密歐與茱麗葉才有可能。

▲柳演錫、文佳煐 。（圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

8.人們真是夠奇怪的，買個東西都要計較庫存量，評價都要一字不落的翻閱，只有扯到愛情這種事，才會露出一副冰清玉潔的模樣，好像從未在心裡機關算盡，牽扯到其他關係就跟俗人一樣，到頭來還是會跟自己條件差不多的人結婚。

9.到頭來我之所以沒能坦誠相見，是因為我理解了他的猶豫不決，如何在感情中保持坦誠，我並不具備那種權利。

10.並不是每一段感情都得開花結果。

關鍵字：

愛情的理解, 柳演錫, 文佳煐, 韓劇

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