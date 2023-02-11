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劉嘉玲度假火辣曲線全都露　58歲沒人信

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▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲的泳裝照讓網友驚艷不已。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲近日與曾是藝人的姊妹淘上山詩鈉、弟媳Laura同遊馬爾地夫，3位年紀都超過50歲，但臉蛋與身材保養得宜，各個都是美魔女。劉嘉玲雖未像旅伴換上比基尼，但她一襲黑色素面連身泳裝，盡顯她傲人的S形曲線，她站在步入海水的階梯上拍照，一雙美腿又直又長，網友們盛讚美極了。

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲在馬爾地夫度假。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

58歲的劉嘉玲平日保持良好的運動習慣，抽空就會爬山健身，多年來始終維持窈窕體態，不見一絲贅肉。近日的馬爾地夫行，儘管她只穿著極簡的黑色連身泳裝，依然藏不住她凹凸有致的身材，配上草帽、墨鏡，女人味十足。

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲悠哉側躺，S形曲線一覽無遺。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

在馬爾地夫藍天碧海環繞下，劉嘉玲心情大好，寫下「心態好，一切都好」，顯然對目前的自在生活相當滿意，她的度假美照引來網友讚嘆她不是凍齡，而是減齡了；也有粉絲認為她人美心善，將她與「東方不敗」林青霞相比都是大美人。

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲與弟媳Laura（左起）、曾是藝人的上山詩鈉同遊，3人都是超過50歲的美魔女。（圖／翻攝carinalau1208 IG）
 

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劉嘉玲

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