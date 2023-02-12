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星．變美／文佳瑛隨身美妝小物公開：最愛中性香、睡前必做一件事

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▲▼文佳瑛隨身美妝。（圖／翻攝自IG/文佳瑛）

▲文佳瑛不僅外型姣好，還是精通3個語言的學霸。（圖／翻攝自IG/m_kayoung）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

韓劇《愛情的理解》播畢，劇中飾演女主角的秀榮的文佳煐，人氣更上一層樓，劇中她淡妝加上水靈的大眼好勾人，完全是美女理想型，先前她曾公開分享包包小物，一起來看看她隨身攜帶的是那些美妝吧！

▲▼文佳瑛隨身美妝。（圖／翻攝自IG/文佳瑛）

文佳瑛採訪中提及，常聽別人說自己是「冷美女」，平時喜歡在家看書、玩線上遊戲，由有時候在家其實也很忙碌呢！被問到「什麼時候開始覺得自己最漂亮？」她則謙虛表示：「化完妝的樣子最美，只有那時候是最漂亮的！」

▲▼星．變美／文佳瑛隨身美妝小物公開 。（圖／品牌提供）

#Dior中性小香

她分享自己喜歡中性木質調香水，也包含很多男生用的香水，偏好購買小容量包裝，因為方便隨身攜帶。

#健達出奇蛋

她坦承自己從小就很喜歡健達巧克力，直到現在外出或是工作也會隨身攜帶。

#去漬筆

出門在外，有時候吃東西容易不小心濺到衣服上，這時候就可以用去漬筆輕輕點一下，髒污就能立刻去除。

▲▼星．變美／文佳瑛隨身美妝小物公開 。（圖／品牌提供）

#Aritaum 生薑唇膜

保持美麗嘴唇的心機好物，隔天有拍攝的話，睡前都會抹厚厚一層再入睡，隔天醒來嘴唇就會很柔嫩，上妝效果會比較好，嘴唇脫皮情況幾乎不再發生。

除了以上，平時也有補充營養品的習慣，像是複合維生素B2、蜂膠，對於美肌保養都很有幫助。

關鍵字：

文佳瑛, 愛情的理解, 美妝小物

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