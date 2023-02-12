張員瑛也在穿！時尚圈掀起Balletcore風潮　韓妞都在搶買芭蕾舞鞋

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、rockfish_official IG、may___i IG

時尚圈最近掀起一股「Balletcore」風潮，把芭蕾舞常見的單品應用到日常生活中的「芭蕾舞風」，像是鬆垮襪套、芭蕾舞鞋、澎澎裙都是經典元素，以下就盤點多款厲害的芭蕾舞鞋，平底設計好走好穿，而且包頭的款式蓋住腳趾，上班、約會都可以輕鬆搭配，當然是2023年必GET！

＃miu miu 芭蕾舞鞋，售價32500元起

引領「Balletcore」時尚的領頭羊miu miu推出多款顏色與材質的芭蕾舞鞋，從皮革、絲緞到水晶裝飾，鞋跟也從平底到高跟通通有，經典彈性束帶同色或撞色再搭配簡約蝴蝶結，不管是單穿還是搭配襪子都可以打造不一樣的風格，即使單價稍高，依然推出就被掃光，多款尺寸早就沒貨。

＃Rochfish 芭蕾舞鞋，售價約1660元起

憑藉雪靴拖鞋在南韓爆紅的Rochfish，早春必買的就是芭蕾舞鞋單品，也是有多種顏色可選，包括：粉紅、粉藍、黑色、奶油白等等，有絲絨跟皮革，還可以選擇有束帶或是沒有的款式，有些採取彈性材質、有的是固定鐵釦風格，款式多樣化，而且適逢打折季，絕對要入手。

＃Keds 芭蕾運動鞋，售價約1400元起

以小白鞋受到很多年輕女孩喜愛的Keds，最近在南韓也推出芭蕾舞鞋風格的運動鞋款，以耐磨白色帆布為基底製作，中間綁帶跟鞋身一體成型的設計，採用魔鬼氈方式上扣，一套就能出門，具有防滑功能的橡膠鞋底穿起來青春洋溢又具有功能性，很多韓妞都已經擁有。