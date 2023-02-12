fb ig video ETtoday search mobile

馬尾也能超日系！只要有手就會綁的3款華麗髮型　隨手拉一拉就很慵懶隨性

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

長髮的女生常常會有一個困擾，就是在做事的時候一頭亂舞髮絲難以掌控，所以不少人都會有綁馬尾的習慣，希望方便行動又能有好看造型，以下就盤點3個馬尾進階的綁法，通通超級簡單，只要在原有的馬尾上，加上一些巧思，就能夠迅速轉換新造型。

【懶人型馬尾編法】

1.先綁一個高馬尾，往下大約1公分的地方，再綁一個橡皮筋。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

2.然後把中間這段髮絲往外拉澎，一直重複1、2步驟直到馬尾末端。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

3.在每一個橡皮筋的位置綁上緞帶即可。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

【日系馬尾編法】

1.先綁出一個高馬尾，再往下1公分位置，綁上一條橡皮筋。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

2.將兩個橡皮筋中間的馬尾由中間打開一個洞，並把底下馬尾由下往上翻進去。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

3.然後把下面的橡皮筋再往下移動約1公分，重複把馬尾往上翻、穿過。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

4.一直重複第3個步驟，直到馬尾份量大約到末端。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

5.將翻轉好的每一段稍微拉出部分髮絲即完成。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

【華麗系馬尾編法】

1.將綁好的高馬尾分為上下兩股，先編上面那一股，約間隔第一個橡皮筋1公分的位置再用橡皮筋綁起。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

2.將兩個橡皮筋中間的髮絲分開，把馬尾拿起穿過。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

3.再往下間隔1公分綁好橡皮筋，由中間分開之後，再把馬尾穿過，重複3步驟直到髮尾。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

4.接著再拿出橡皮筋，把編織好的馬尾上半部跟下半部結合，同樣綁在原先的橡皮筋上。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

5.然後把每一段下面的馬尾拉開大於上面的編織馬尾，製造出層次感即可。

▲馬尾,編髮,綁髮,髮型,教學。（圖／小紅書）

►專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主 

►張員瑛也在穿！時尚圈掀起Balletcore風潮　韓妞都在搶買芭蕾舞鞋

►6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶！玩過的人都大讚：神準

►日本「第一美胸」再累都會做的保養步驟　6款出國愛用品全公開！

►很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

關鍵字：

馬尾, 編髮, 綁髮, 髮型, 教學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆 日女子大人氣！浪漫「粉紅眉毛」看起來超可愛　妝感瞬間變溫柔 「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香 早8也能搞定的「速成公主頭」！超簡單步驟1分鐘變出優雅髮型 相愛相殺的三大星座組合！TOP 1務實跟幻想超衝擊，戀愛就像同居的陌生人 超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格 劉嘉玲度假火辣曲線全都露　58歲沒人信

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面