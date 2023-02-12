馬尾也能超日系！只要有手就會綁的3款華麗髮型　隨手拉一拉就很慵懶隨性

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

長髮的女生常常會有一個困擾，就是在做事的時候一頭亂舞髮絲難以掌控，所以不少人都會有綁馬尾的習慣，希望方便行動又能有好看造型，以下就盤點3個馬尾進階的綁法，通通超級簡單，只要在原有的馬尾上，加上一些巧思，就能夠迅速轉換新造型。

【懶人型馬尾編法】

1.先綁一個高馬尾，往下大約1公分的地方，再綁一個橡皮筋。

2.然後把中間這段髮絲往外拉澎，一直重複1、2步驟直到馬尾末端。

3.在每一個橡皮筋的位置綁上緞帶即可。

【日系馬尾編法】

1.先綁出一個高馬尾，再往下1公分位置，綁上一條橡皮筋。

2.將兩個橡皮筋中間的馬尾由中間打開一個洞，並把底下馬尾由下往上翻進去。

3.然後把下面的橡皮筋再往下移動約1公分，重複把馬尾往上翻、穿過。

4.一直重複第3個步驟，直到馬尾份量大約到末端。

5.將翻轉好的每一段稍微拉出部分髮絲即完成。

【華麗系馬尾編法】

1.將綁好的高馬尾分為上下兩股，先編上面那一股，約間隔第一個橡皮筋1公分的位置再用橡皮筋綁起。

2.將兩個橡皮筋中間的髮絲分開，把馬尾拿起穿過。

3.再往下間隔1公分綁好橡皮筋，由中間分開之後，再把馬尾穿過，重複3步驟直到髮尾。

4.接著再拿出橡皮筋，把編織好的馬尾上半部跟下半部結合，同樣綁在原先的橡皮筋上。

5.然後把每一段下面的馬尾拉開大於上面的編織馬尾，製造出層次感即可。