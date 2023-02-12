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懶癌晚期的三大星座！TOP 1簡直就是「極致懶人」連躺著呼吸都覺得麻煩

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文／C編　圖／pexels

懶是不少人的生活習慣，但有些星座是與生俱來的「懶癌」，不管做什麼事情都嫌麻煩，連躺著呼吸都覺得很累，尤其是TOP 1的這個星座，真的是可以說是沒救了，他們基本上每天只想躺在床上享受慵懶時刻，能不做就不會動，呼吸都嫌麻煩。

▲星座,占卜,金牛座,雙魚座,天秤座,。（圖／pexels）

TOP 3：金牛座

金牛座的人絕大多數擁有冷靜的心思，面對任何事情都看不出有任何的情緒起伏，說話、做事習慣慢慢來，凡事都不著急、落後也無所謂的心態，當然效率就不會高，而且在可以選擇的情況下，能不做就不做，一定要做就是完成自己的那部分，其他不干他們的事情，根本就不會主動去碰，但他們很聰明的是，會讓人誤以為他們很勤奮，其實完全相反。

▲星座,占卜,金牛座,雙魚座,天秤座,。（圖／pexels）

TOP 2：雙魚座

雙魚座可以說是拖延症的資深患者，尤其是在家裡的時候，這個習慣會體現得特別深刻，他們覺得在私人的空間裡面不用過得那麼累，差不多就行了，房間亂糟糟、妝不化、頭不洗、飯不做、衣不換，凡事都不願麻煩自己，叫外賣、不出門就可以省去一切麻煩，真的必須得出門，也是要把所有事情拖到最後一刻、火燒屁股才來處理。

▲星座,占卜,金牛座,雙魚座,天秤座,。（圖／pexels）

TOP 1：天秤座

懶，是天秤座深刻到骨子裡的氣質，根本是懶癌界的極致，他們天生對世間上的任何事物都抱持著雲淡風輕的態度，基本上什麼事情都無所謂、不關心，從頭到腳都無敵懶，他們喜歡一個人待在家，躺在床上享受不做任何事情的慵懶時刻，連自己的事情都不想處理，更別說要培養什麼興趣愛好這種事情，真的是放棄比花精力完成還要快。

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關鍵字：

星座, 占卜, 金牛座, 雙魚座, 天秤座

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