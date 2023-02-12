fb ig video ETtoday search mobile

專櫃成分添加！開架必買CP值超高的「寶藏保養品」300元有找簡直太佛系

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、senkataiwan IG、senka.jp IG

保養品是女孩們的生活必需品，對很多剛出社會或是學生族群來說，專櫃單品價格還是稍微高昂，每天用可不是那麼容易輕鬆負擔，以下就盤點三大開架也超級厲害的保養品，不僅成分媲美專櫃、價格也很親民，每天用都不會心疼，及早開始保養才能成功逆齡。

＃巴黎萊雅 金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜，60g、售價1550元

▲巴黎萊雅,肌研,專科,化妝水,精華,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

向來用科技讓女孩臣服的巴黎萊雅在2023年再度推出巔峰之作，全新金致臻顏系列運用來自紐西蘭秘境，一年僅6周花期、每千朵花才能萃取1G的麥盧卡花蜜，結合專利成分高濃度普拉斯鏈、黃金四胜肽精萃，讓肌膚擁有專櫃等級的抗老能量，讓人更驚豔的是，即使是乳霜，也有著舒芙蕾般的絲滑質地，完全不會讓人感到厚重黏膩，人生第一瓶抗老乳霜該是它！

▲巴黎萊雅,肌研,專科,化妝水,精華,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

從2月23日起，更推出限量金致臻顏系列組合，內含小蜜罐15ml、小蜜罐眼霜5ml、小蜜露22ml，等於一組就可以完成每日基本保養，重點是只要999元就可以整套體驗，自用、旅行都百搭，千元有找的價格當然要立刻搶起來了。

＃肌研 極水薏仁維他命C化妝水，400ml、售價299元

▲巴黎萊雅,肌研,專科,化妝水,精華,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

薏仁萃取精華是不少日本專櫃品牌都會使用的美白成分，對於肌膚能夠迅速亮白的效果很好，有不少明星商品都是靠它加持，肌研也同樣推出添加了薏仁萃取精華的化妝水，雖然不比經典的極潤保濕化妝水熱賣，但因為輕盈水感的無油份質地，反而默默成為「沒廣告也熱銷」的隱藏版好物，而且直接400ml大容量的包裝，濕敷效果更加倍，可以說是油性、暗沉肌膚的美肌蜜糖。

＃專科 水潤保濕超微米瞬效精華，30ml、售價580元

▲巴黎萊雅,肌研,專科,化妝水,精華,乳霜,保養,。（圖／品牌提供）

專科的保濕系列10年前就紅遍大街小巷，隨著科技進步，再度進化推出水潤保濕超微米瞬效精華，專為台灣悶熱潮濕的天氣設計，裡面滿滿微晶球包覆黃金比例三重玻尿酸，搭配蠶絲蛋白保濕精華、玄米油、蜂蜜萃取，不添加酒精、香料、色素，是一款敏感肌也可以輕鬆使用的保濕聖品，清爽質地特別適合怕濕黏的人，一瓶當作晚上護膚或是妝前打底都行。

►專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主 

►張員瑛也在穿！時尚圈掀起Balletcore風潮　韓妞都在搶買芭蕾舞鞋

►6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶！玩過的人都大讚：神準

►日本「第一美胸」再累都會做的保養步驟　6款出國愛用品全公開！

►很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

關鍵字：

巴黎萊雅, 肌研, 專科, 化妝水, 精華, 乳霜, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆 日女子大人氣！浪漫「粉紅眉毛」看起來超可愛　妝感瞬間變溫柔 「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香 早8也能搞定的「速成公主頭」！超簡單步驟1分鐘變出優雅髮型 相愛相殺的三大星座組合！TOP 1務實跟幻想超衝擊，戀愛就像同居的陌生人 超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格 劉嘉玲度假火辣曲線全都露　58歲沒人信

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面