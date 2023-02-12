專櫃成分添加！開架必買CP值超高的「寶藏保養品」300元有找簡直太佛系

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、senkataiwan IG、senka.jp IG

保養品是女孩們的生活必需品，對很多剛出社會或是學生族群來說，專櫃單品價格還是稍微高昂，每天用可不是那麼容易輕鬆負擔，以下就盤點三大開架也超級厲害的保養品，不僅成分媲美專櫃、價格也很親民，每天用都不會心疼，及早開始保養才能成功逆齡。

＃巴黎萊雅 金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜，60g、售價1550元

向來用科技讓女孩臣服的巴黎萊雅在2023年再度推出巔峰之作，全新金致臻顏系列運用來自紐西蘭秘境，一年僅6周花期、每千朵花才能萃取1G的麥盧卡花蜜，結合專利成分高濃度普拉斯鏈、黃金四胜肽精萃，讓肌膚擁有專櫃等級的抗老能量，讓人更驚豔的是，即使是乳霜，也有著舒芙蕾般的絲滑質地，完全不會讓人感到厚重黏膩，人生第一瓶抗老乳霜該是它！

從2月23日起，更推出限量金致臻顏系列組合，內含小蜜罐15ml、小蜜罐眼霜5ml、小蜜露22ml，等於一組就可以完成每日基本保養，重點是只要999元就可以整套體驗，自用、旅行都百搭，千元有找的價格當然要立刻搶起來了。

＃肌研 極水薏仁維他命C化妝水，400ml、售價299元

薏仁萃取精華是不少日本專櫃品牌都會使用的美白成分，對於肌膚能夠迅速亮白的效果很好，有不少明星商品都是靠它加持，肌研也同樣推出添加了薏仁萃取精華的化妝水，雖然不比經典的極潤保濕化妝水熱賣，但因為輕盈水感的無油份質地，反而默默成為「沒廣告也熱銷」的隱藏版好物，而且直接400ml大容量的包裝，濕敷效果更加倍，可以說是油性、暗沉肌膚的美肌蜜糖。

＃專科 水潤保濕超微米瞬效精華，30ml、售價580元

專科的保濕系列10年前就紅遍大街小巷，隨著科技進步，再度進化推出水潤保濕超微米瞬效精華，專為台灣悶熱潮濕的天氣設計，裡面滿滿微晶球包覆黃金比例三重玻尿酸，搭配蠶絲蛋白保濕精華、玄米油、蜂蜜萃取，不添加酒精、香料、色素，是一款敏感肌也可以輕鬆使用的保濕聖品，清爽質地特別適合怕濕黏的人，一瓶當作晚上護膚或是妝前打底都行。