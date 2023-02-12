超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

編輯／Lily

你真的了解自己嗎？韓綜「挑房子」心理測驗準到不行，幫你精準測出你的性格優點和缺陷，趕快來挑一間你最喜歡的房子吧！

從以下6間房子中，挑選你最喜歡的是哪一間？

▲（圖／翻攝自小紅書）

挑選1的你 最討厭一成不變的生活

你對於一切新鮮事物充滿熱情，即便知道可能會飛蛾撲火，仍然願意勇敢追尋，有時候聽不進別人的勸，不顧後果的就要做下去。建議做事情前，可以冷靜思考利弊，權衡過後再做決定，多多與人溝通和合作相處，對你會有幫助。

挑選2的你 非常有同理心

你很能同理別人，對他人的經歷可以感同身受，當朋友被傷害了，你會比他更生氣，你待人很真且坦率，是很值得信賴的朋友，但建議凡事都不要太往心裡去，否則會很容易影響你的心情。

挑選3的你 很棒的領導者

在團體中總是擔任領袖位置，很會鼓舞大家且帶動氣氛，你只要一認真，就會把所有的事情拋在腦後，很有工作狂性格，但要提醒人不可能總是順風順水，要學習面對失敗，別讓自己的壞情緒搞砸事情。

挑選4的你 很有耐心且沉穩

遇到任何事情都不慌不忙，討厭和他人起爭執，喜歡一切都維持在剛剛好的狀態，假日那怕只是窩在家裡追劇，其實也感到非常幸福。

挑選5的你 容易受他人影響

你較沒有自己的主見，很容易受他人影響，當意見和別人相左時，你很容易會懷疑自己，建議遇到實情時，先不要慌張，想一下再下定論，有時候堅持己見也是不錯的選擇。

挑選6的你 效率高的人

你對自己要求嚴格，做什麼事情都希望可以快狠準，有時候性格較為急躁，討厭等待讓你容易誤事，建議把步調慢下來，當心靜下來之後，很多事情能夠看得更清晰，一切煩惱都豁然開朗。