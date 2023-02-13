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每天更亮一點！2023「美白保養」盤點，讓肌膚也煥然一新

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▲▼2023「美白保養」盤點，讓肌膚也煥然一新 。（圖／品牌提供）

▲美白要持之以恆，效果才能看的見。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

2023開春之際，邁向新的一年除舊佈新，肌膚當然也要跟著煥然一新！不要以為肌膚表層看不到斑點就就萬事大吉，小心深藏在肌膚底層的黑色素正在蠢蠢欲動，盤點2023美白保養，早點用有保庇。

▲▼2023「美白保養」盤點，讓肌膚也煥然一新 。（圖／品牌提供）

▲IPSA 追光淨亮精華，50ml，3,850元。

以4MSK+傳明酸的多重亮白精萃，打造輕盈水感質地，快速滲透肌底向內定向狙
擊暗沉，改善瑕疵，富含多重植萃配方讓肌膚全面煥白發光。

▲▼2023「美白保養」盤點，讓肌膚也煥然一新 。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 超極光淨亮淡斑激萃，50ml，5,180元。

二代果酸PHA加上5% 菸鹼醯，相輔相成達到更完整的表層淨緻平滑、拋光
效果，搭配山毛櫸芽萃取，不僅能幫助穩定肌膚，使肌膚由內而外更健康透亮。

▲▼2023「美白保養」盤點，讓肌膚也煥然一新 。（圖／品牌提供）

▲Aesop 澄瑩面部精華素，60ml，3,600元。

水感質地的精華配方，為肌膚帶來輕盈舒適的感受，適合排斥精油或乳霜質地的人士、但仍希望獲得高效劑量維他命、強效補水保濕以及來自植物萃取成分的深層滋養。

▲▼2023「美白保養」盤點，讓肌膚也煥然一新 。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 全能盈白精華霜，30g，1,700元。

除了添加淨白有效成分Ｗ菸鹼醯胺之外，更新添加了獨家複合保濕成分MS核芯複合成分，搭配４D彈力網膜配方，亮白同時兼顧抗皺，CP值相當高。
 

關鍵字：

美白, 亮白, 保濕, 精華

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