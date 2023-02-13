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為何穿「Canada Goose外套」恐被搶劫？解密數萬元高端羽絨衣　大明星也愛

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記者王則絲／台北報導

近日美國華盛頓特區發生2起搶劫案，共通點是歹徒的目標皆是受害者身上的「Canada Goose外套」，對此華府官員特別提醒民眾與旅客，外出時若穿著Canada Goose品牌服裝，請務必注意安全。加拿大品牌Canada Goose在台灣知名度也許不算太高，但其實在各國都備受名人喜愛，高昂的價位讓該品牌服裝成為一種「財力象徵」，也因此容易淪為歹徒的目標。

►華府警告　穿「Canada Goose外套」恐遭搶劫！一家3口遭拿槍逼脫衣

▲羽絨衣 。（圖／翻攝自IG）

▲近日美國華盛頓特區發生2起「Canada Goose外套」搶劫案。（圖／翻攝自IG）

加拿大品牌Canada Goose以頂級羽絨衣著名，在中高緯度國家需求量較大，其服裝保暖機能卓越，最高等級的羽絨裝甚至能抵禦極地零下70度的酷寒氣候，Canada Goose的羽絨衣其實曾出現在許多電影當中，除了在北美洲、北歐國家特別出名外，也很受到韓流明星們的喜愛，包括玄彬、李敏鎬、朴敏英⋯⋯都經常在拍攝花絮中披著Canada Goose的派克大衣保暖。

位處北迴歸線的台灣，較少會遇到劇烈的寒冷天氣，因此台灣民眾對於羽絨衣的要求並不高，一般人自然不會投資過多的金錢在一年穿不到幾天的羽絨衣上，且許多平價品牌像是UNIQLO、無印良品、ZARA也皆有販售足夠抵抗台灣冬天氣候的羽絨單品。

▲羽絨衣 。（圖／翻攝自IG）

▲加拿大鵝。（圖／路透）

▲Canada Goose在中高緯度國家相當受歡迎，亦獲不少台灣民眾喜愛。（圖／翻攝自IG、路透）

不過Canada Goose依然是許多人前往寒冷地區旅遊時首選的行頭，兼具卓越機能與時尚感，設計大多簡約、著重機能性，但其北極圈地圖刺繡Logo臂章很有識別度；一般服裝價位約落在台幣2～4萬多元，長版或更高等級的派克大衣，價位則會更高，也因此Canada Goose就像其他昂貴精品一樣，當你穿上同時便透露了財力。

專門製作羽絨衣的高端品牌除了Canada Goose之外，MONCLER的名氣可能更高，有「羽絨衣之王」的稱號，近幾年通過多方聯名的拓展，使品牌潮流化，特別受到年輕族群的鍾愛；另外，同樣源自加拿大的Moose Kunckles俗稱「剪刀牌」，以其大膽色彩、獨特剪裁聞名，許多女星都是該品牌擁護者，歷史悠久的法國品牌Pyrenex、美國小眾品牌Parajumpers⋯⋯亦都是受歡迎的高端羽絨服品牌。

▲羽絨衣 。（圖／翻攝自IG）

▲羽絨衣 。（圖／翻攝自IG）

▲MONCLER、Moose Kunckles品牌羽絨衣。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Canada Goose, 加拿大鵝, 羽絨衣

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