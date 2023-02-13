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從「唱歌習慣」看你的職場性格！只點歌不唱的人會過度犧牲自己

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文／Workworks職場人

不少公司同仁在熬過一段水深火熱的日子，或是剛與工作夥伴協同完成一件嘔心瀝血的專案任務後，總會有同事主動邀請大家一起去唱KTV大肆慶祝、放鬆心情，本篇根據《從習慣洞察人心》書籍，分享「一個人唱歌時的表現」和他的「職場性格」其實有著某種程度上的關聯？

＃去KTV應酬的人

有些人上KTV的目的不在於唱歌，反而更注重「應酬」，為了能快速地與別人打成一片，他們通常會在家裡練唱幾首主打歌，這樣無論任何KTV場合都能「以歌會友」，很快融入不同族群及階層！

編輯身旁有個朋友，為了網羅各個國籍的業務機會，從中文歌、台語歌、日文歌、英文歌、法文歌通通都有自己的主打曲，可想而知，光是為了應酬交際就能下這麼多苦工的人，做起事來更是絕不罷休的工作狂，為了達成理想抱負，他們不僅努力實現，也懂得運用別人的力量幫自己達成目標理想，可說是「天生的領導人」！

＃從不練唱的人

職場人們身邊有這種朋友嗎？上KTV從來不練唱，即便忘記歌詞、旋律落拍，他們總不以為意認為只要「歌有唱好的、管他唱得好不好」的心態，這種不練唱的性格延伸至職場環境上，就像是做什麼事情不會要求完美，只抱著每天工作任務有做完就好，不會太過要求績效和品質。

＃注重形象的人

有些人平時注重形象，然而一旦碰到有表現的機會時，就會不由自主地展露出內在悶騷解放的一面，像是去KTV唱歌時，麥克風一開始總會推來推去，好不容易說服一個人拿起麥克風後，殊不知直接從第一首歌霸佔到最後一首，嘴裡還害羞講出「今天嗓子不好～大家多見諒」（笑）。

這種「悶騷、愛注重形象的類型」套用在職場環境上，可說是害苦了其他能力不足的同事，像是每逢上司交付他一件新任務時，他都會先謙讓一番，等到上司費盡唇舌證明他確實是負責這個任務的最佳人選時，就會展現十八般武藝，倘若職場人們身邊有這種同事，想必其他人會很不是滋味吧。

＃只唱某一類型歌的人

職場人們身旁有那種「去KTV永遠只唱同類型的歌」，而且唱的時候還會全神投入，彷彿身旁都沒有人的經驗嗎？通常只唱自己喜歡的歌的人，工作上也「傾向做自己喜歡的事情」，如果妞妞們也是這個類型，雖然唱歌時可以百分之百掌握主控權，愛唱什麼就唱什麼，但在工作上還是要配合著群體，以整個團隊來考量啦！

 

＃專挑高難度歌唱的人

即便只是到KTV唱歌娛樂心情，身旁總會有朋友堅持挑「高難度」的歌唱，像是經典高音歌曲〈煎熬〉、〈死了都要愛〉，更別說他們還會注重自己台風的穩定性、身旁朋友聊天聲音太吵雜等，這種「專挑高難度歌唱」的人，往往也喜歡挑困難度高的工作挑戰！

他們討厭做沒有表現空間的例行性公事，就像唱歌時總想展現自己的品味與眾不同，工作時也想凸顯自身能力，希望完成每件事情能獲得如雷般的讚賞！

＃選空檔唱歌的人

一大票人到KTV唱歌，有的人會緊握著麥克風不放、一曲接著一曲，反之也有人從來不搶麥克風，只會選空檔唱首自己喜歡的歌，只在空檔唱的人，多半「不大擅長展現自己」，別人唱歌時候在旁默默聽，工作的時候也默默耕耘，這種型的人個性太過於被動，萬一碰到大家興致高昂，完全沒有讓他展現的機會，就只能從頭坐到尾。

 

＃覺得自己唱的最棒的人

「唱歌實力普通卻緊握著麥克風、永遠覺得自己唱的最棒的人⋯」，職場人們身旁有朋友屬於這種類型嗎？往往永遠覺得自己表現最優異、沒有把他人放在眼裡的人，職場環境上喜歡指導別人做東做西、不接納別人給予的意見，倘若職場人們遇到這種自戀的同事，編輯建議閃越遠越好（笑）！

 

＃義務幫別人點歌的人

每次一到KTV，身旁總會有朋友不厭其煩地頻頻問每個人：你要唱什麼歌？然後自動拿遙控器輸入電腦，一般而言這種「點歌服務型」的人，做起事來也多半會面面俱到，希望能在自己的職責範圍內照顧到每個人，有的時候甚至會為了顧全大局，犧牲掉自己權益。

以上「8種KTV唱歌習慣」職場人們屬於哪種呢？沒想到去KTV唱歌不僅能娛樂心情，更能從中看出一個的職場性格呢！

【延伸閱讀】

身旁同事中幾點？8種神經病同事類型： 「慢性牢騷大王」容易影響工作活力？

2023最強執行力培養「PDCA循環法則」！拖延症也有救，每天做的小小決定都是關鍵

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢, 唱歌

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