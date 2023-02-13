超模Kendall大膽「上空」拍新廣告！　辣照連環Po意圖使人噴鼻血

記者王則絲／台北報導

卡戴珊家族成員之一坎達爾珍娜（Kendall Jenner）在全球擁有2.7億粉絲，時常大方曬出她姣好無瑕的身材，近日坎達爾珍娜於IG上發出連環辣照，不只有布料極少的比基尼造型，她更以手遮胸、「上空」出鏡Marc Jacobs最新廣告，大膽尺度辣翻全網，意圖使人噴鼻血。

▲坎達爾珍娜演繹Marc Jacobs新廣告。（圖／翻攝自IG）



坎達爾珍娜一向與各大精品關係良好，只要是她在秀場上展演的造型，都會成為當季焦點Look，這回她為Marc Jacobs擔綱主角演繹2023年春季新形象廣告，她先是以巨大廓型的Oversized皮衣打造「下身失蹤」造型，接著褪去外套，僅留下黑色抹胸與內褲，坐在水面上擺出撩人的姿態，最後她乾脆裸著上身、僅以手遮胸蹲著出鏡，讓腳上的恨天高高跟鞋更加顯眼，成為全系列最辣照片。

▲坎達爾珍娜大尺度出鏡廣告。（圖／翻攝自IG）



緊接著，坎達爾又曬出多張度假美照，身穿蘋果綠色的比基尼展現精實腹肌線條，另一張背對鏡頭的照片中，還換上了以細線條纏繞式的泳裝，迷人的腰臀曲線再次令全網流鼻血，體現了什麼叫做「穿比不穿還辣」。

▲坎達爾珍娜比基尼辣照連發。（圖／翻攝自IG）