fb ig video ETtoday search mobile

超模Kendall大膽「上空」拍新廣告！　辣照連環Po意圖使人噴鼻血

>

記者王則絲／台北報導

卡戴珊家族成員之一坎達爾珍娜（Kendall Jenner）在全球擁有2.7億粉絲，時常大方曬出她姣好無瑕的身材，近日坎達爾珍娜於IG上發出連環辣照，不只有布料極少的比基尼造型，她更以手遮胸、「上空」出鏡Marc Jacobs最新廣告，大膽尺度辣翻全網，意圖使人噴鼻血。

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜演繹Marc Jacobs新廣告。（圖／翻攝自IG）

坎達爾珍娜一向與各大精品關係良好，只要是她在秀場上展演的造型，都會成為當季焦點Look，這回她為Marc Jacobs擔綱主角演繹2023年春季新形象廣告，她先是以巨大廓型的Oversized皮衣打造「下身失蹤」造型，接著褪去外套，僅留下黑色抹胸與內褲，坐在水面上擺出撩人的姿態，最後她乾脆裸著上身、僅以手遮胸蹲著出鏡，讓腳上的恨天高高跟鞋更加顯眼，成為全系列最辣照片。

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG）

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜大尺度出鏡廣告。（圖／翻攝自IG）

緊接著，坎達爾又曬出多張度假美照，身穿蘋果綠色的比基尼展現精實腹肌線條，另一張背對鏡頭的照片中，還換上了以細線條纏繞式的泳裝，迷人的腰臀曲線再次令全網流鼻血，體現了什麼叫做「穿比不穿還辣」。

▲Kendall Jenner。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜比基尼辣照連發。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Kendall Jenner, Kendall, 坎達爾珍娜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

懶癌晚期的三大星座！TOP 1簡直就是「極致懶人」連躺著呼吸都覺得麻煩

懶癌晚期的三大星座！TOP 1簡直就是「極致懶人」連躺著呼吸都覺得麻煩

《黑暗》林智妍包包每一咖都大有來頭　LADY DIOR、Valentino絕美必收

《黑暗》林智妍包包每一咖都大有來頭　LADY DIOR、Valentino絕美必收

超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格 專櫃成分添加！開架必買CP值超高的「寶藏保養品」300元有找簡直太佛系 為何穿「Canada Goose」恐被搶劫？解密數萬元高端羽絨衣　大明星也愛 張員瑛也在穿！時尚圈掀起Balletcore風潮　韓妞都在搶買芭蕾舞鞋 專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主 倪妮穿「3D打印胸甲」根本時尚天花板！　極致貼膚裝火辣升級 6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶！玩過的人都大讚：神準

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面