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究竟是真是假？夢幻粉色入侵全球市容　巴黎、紐約都淪陷！

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記者王則絲／台北報導

一名來自阿根廷的藝術家Andrés Reisinger，近日釋出了一系列披上各式粉色外衣的市容景觀，來自全球各大城市，如巴黎、紐約、東京⋯⋯街道建築皆被不同質地的粉色給覆蓋，夢幻的景致配上真實的路人、城市的陰暗光線，令人一時分不清究竟是真是假？

▲藝術家創作粉色市容。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家創作粉色市容。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家Andrés Reisinger以虛擬技術製成粉色主題的巴黎街景。（圖／翻攝自IG@reisingerandres，以下同）

藝術家Andrés Reisinger擅長將虛擬概念注入現實，讓人產生虛實混淆、幻想成真的感覺，過往他的作品也多以生活化的事物下手，透過虛擬技術重新塑造，然而這些看似超現實的設計其實也曾被實體化過，像是由3D繪圖繪製而成的「繡球花椅」，便被打造出真正的實體展出。

▲藝術家創作粉色市容。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家創作粉色市容。（圖／翻攝自IG）

▲Andrés Reisinger打造的夢幻粉色紐約。

最近Andrés Reisinger又發揮他天馬行空的想像力，將夢幻的粉色想像注入城市景色中，把人們日常看到膩、再平凡不過的街景變成了粉色夢境。

最新的創作系列取景自各大城市，例如巴黎的建築處處披上粉色帷幕，或是以充氣的大氣球包覆；紐約街道則是出現了毛絨質感的粉色皮草，一坨、一坨的落於房屋上頭；而當粉色的城市街景改造倫敦，則是以線條流蘇的方式呈現，好似呼應多雨的氣候，顯得十分浪漫；日本東京若也灌入夢幻粉色元素，看來則是多了分可愛、俏皮，此外，就連義大利羅馬也成為Andrés Reisinger的改造目標，每一張圖都既真實又虛幻，唯美的畫面吸引大批網友的關注。

▲藝術家創作粉色市容。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家創作粉色市容。（圖／翻攝自IG）

▲Andrés Reisinger打造的虛擬倫敦、日本市容。

關鍵字：

Andrés Reisinger, 藝術

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