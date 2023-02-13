有細紋就來不及後悔！預防保養眼周撥筋6步驟　解決細紋、暗沉等老化問題

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、pexels

不要總到出現細紋之後，才開始保養，往往已經為時已晚，提前預防更顯得重要，尤其是眼周部位因為每天都會使用，加上肌膚細薄，很容易出現小紋路，千萬要及早開始保養，以下就分享眼周呵護秘訣，透過每天的細緻潤澤，絕對能顯嫩10歲。

【眼周保養方式】

1.小毛巾浸泡熱水之後，敷在眼周部位大約1分鐘，然後在眼周附近輕輕按壓上眼部精華或是美容油。

2.拿出適合的按摩棒（也可以用手），按壓眼周附近幾個穴位，包括：睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、承泣穴、四白穴、球後穴，達到舒壓效果。

3.用按摩棒從眼頭順著眉骨位置，小段左右來回撥筋手法，持續按摩到太陽穴的位置，重複6到9次。

4.從眼頭的睛明穴開始，針對下眼周的承泣穴、四白穴、球後穴位置，小區域的左右來回撥筋。

5.接著，把左手放在眼角跟鼻翼位置，把眼下淚溝附近肌膚撐開，然後使用按摩棒，在淚溝附近大範圍的來回按摩。

6.最後，從鼻翼旁邊臉頰的位置，用按摩棒往上左右滑動按摩，做到蘋果肌的提拉，到顴骨位置即可，達到徹底放鬆壓力。

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