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有細紋就來不及後悔！預防保養眼周撥筋6步驟　解決細紋、暗沉等老化問題

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、pexels

不要總到出現細紋之後，才開始保養，往往已經為時已晚，提前預防更顯得重要，尤其是眼周部位因為每天都會使用，加上肌膚細薄，很容易出現小紋路，千萬要及早開始保養，以下就分享眼周呵護秘訣，透過每天的細緻潤澤，絕對能顯嫩10歲。

▲Valmont,sisley,巴黎萊雅,眼霜,保養,按摩。（圖／品牌提供、pexels）

【眼周保養方式】

1.小毛巾浸泡熱水之後，敷在眼周部位大約1分鐘，然後在眼周附近輕輕按壓上眼部精華或是美容油。

2.拿出適合的按摩棒（也可以用手），按壓眼周附近幾個穴位，包括：睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、承泣穴、四白穴、球後穴，達到舒壓效果。

3.用按摩棒從眼頭順著眉骨位置，小段左右來回撥筋手法，持續按摩到太陽穴的位置，重複6到9次。

4.從眼頭的睛明穴開始，針對下眼周的承泣穴、四白穴、球後穴位置，小區域的左右來回撥筋。

5.接著，把左手放在眼角跟鼻翼位置，把眼下淚溝附近肌膚撐開，然後使用按摩棒，在淚溝附近大範圍的來回按摩。

6.最後，從鼻翼旁邊臉頰的位置，用按摩棒往上左右滑動按摩，做到蘋果肌的提拉，到顴骨位置即可，達到徹底放鬆壓力。

【推薦單品】

＃赫蓮娜 植萃綠寶舒緩亮眼霜，15ml、售價4100元

▲赫蓮娜,Valmont,sisley,巴黎萊雅,眼霜,保養,按摩。（圖／品牌提供）

赫蓮娜經典的綠寶瓶精華，深受許多女孩喜愛，這次再度升級的眼霜，擁有獨家珊瑚草的珍稀成分，協同抗老植萃添加，可以全方位的拯救倦容問題，甚至搭配如同無名指般的按摩冰珠，為眼周瞬間降溫、拉提超有感。

＃Valmont 丰彈塑妍眼凝粹，15ml、售價10500元

▲Valmont,sisley,巴黎萊雅,眼霜,保養,按摩。（圖／品牌提供、pexels）

喜歡清爽質地的女孩必嘗試Valmont眼凝粹，水潤質地一抹好吸收，雖然輕盈但卻有保濕潤澤的感受，裡面添加抗皺複合胜肽、緻密膠原丰彈複合物等成分，幫助肌膚緊緻、撫紋，重現明亮有神的晶亮大眼。

＃Sisley 抗皺活膚御緻眼唇霜，15ml、售價6200元

▲Valmont,sisley,巴黎萊雅,眼霜,保養,按摩。（圖／品牌提供、pexels）

以天然植萃成分添加的Sisley抗皺活膚御緻眼唇霜，是一款眼周跟雙唇都可以同時使用的單品，細膩的絲絨質地，擁有17種頂級植物活性精華，嚴選珍貴南法格拉斯的五月玫瑰精露以及橙花精露，能解決各種眼部肌膚問題。

＃巴黎萊雅 金致臻顏花蜜奢養眼霜，20ml、售價1650元

▲Valmont,sisley,巴黎萊雅,眼霜,保養,按摩。（圖／品牌提供、pexels）

以專櫃級成分「麥盧卡花蜜」萃取，搭配專利高濃度普拉斯鏈跟黃金四胜肽精萃，小小一罐就富含滿滿抗老能量，綿密奶霜感質地，能帶給肌膚最高效的呵護，雖然是開架品牌，卻有搭配360°黃金小冰棒，可以冰鎮、舒緩眼部壓力。

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關鍵字：

赫蓮娜, Valmont, sisley, 巴黎萊雅, 眼霜, 保養, 按摩

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