激吻也不怕掉漆！3款情人節必備「超持久唇彩」狂吃猛喝妝容依然完美

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

明天就是情人節，已經準備好要用什麼妝容迎戰了嗎？還沒想好的妳就看這篇搞定了，以下就盤點3款激吻也不會脫妝的唇彩，不管是哪個價格帶都有可以入手的好物，持久度絕對超乎妳的想像，不需要頻繁補妝，也能維持一整天的完美狀態。

＃NARS 特霧唇誘，售價1000元

這一支特霧唇誘從上市以來就很受到歡迎，可以說是情人節必備神器，一抹就飽和的顯色色澤，讓唇妝清透沒有負擔感的同時，也能持續綻色24小時，液態質地水潤不黏膩，打造零距離的完美妝效。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉，售價980元

MAKE UP FOR EVER這一款藝術大師愛神特霧唇釉最近在小紅書被推爆，細緻短小的刷頭描繪完美唇形超好使力，霧面的唇彩質地一抹就可以打造柔霧高級感妝容，而且超強的持色力讓妝容24H不斷電。

＃MAYBELLINE 超持久霧感液態唇膏，售價360元

一推出就立刻轟動美妝版的液態唇膏，以獨特唇釉質地設計，剛塗抹是奶霜狀質感，乾掉之後會在雙唇形成薄膜，喝飲料完全不沾杯，而且色選多又能試到飽，想要溫柔粉嫩色或是性感御姐色通通能滿足，價格也很親民，當然要多收幾支。