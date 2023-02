激吻也不怕掉漆！3款情人節必備「超持久唇彩」狂吃猛喝妝容依然完美

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

明天就是情人節,已經準備好要用什麼妝容迎戰了嗎?還沒想好的妳就看這篇搞定了,以下就盤點3款激吻也不會脫妝的唇彩,不管是哪個價格帶都有可以入手的好物,持久度絕對超乎妳的想像,不需要頻繁補妝,也能維持一整天的完美狀態。

#NARS 特霧唇誘,售價1000元

這一支特霧唇誘從上市以來就很受到歡迎,可以說是情人節必備神器,一抹就飽和的顯色色澤,讓唇妝清透沒有負擔感的同時,也能持續綻色24小時,液態質地水潤不黏膩,打造零距離的完美妝效。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉,售價980元

MAKE UP FOR EVER這一款藝術大師愛神特霧唇釉最近在小紅書被推爆,細緻短小的刷頭描繪完美唇形超好使力,霧面的唇彩質地一抹就可以打造柔霧高級感妝容,而且超強的持色力讓妝容24H不斷電。

#MAYBELLINE 超持久霧感液態唇膏,售價360元

一推出就立刻轟動美妝版的液態唇膏,以獨特唇釉質地設計,剛塗抹是奶霜狀質感,乾掉之後會在雙唇形成薄膜,喝飲料完全不沾杯,而且色選多又能試到飽,想要溫柔粉嫩色或是性感御姐色通通能滿足,價格也很親民,當然要多收幾支。