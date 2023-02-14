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營養師教你聰明挑巧克力，原來白巧克力不是真巧克力

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▲▼營養師教你挑巧克力。（圖／Unsplash）

巧克力濃度越高，對健康越有益處。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

情人節就是要送巧克力表達愛意，營養師高敏敏分享，越純的巧克力對健康越有益，市面上常見的巧克力不一定是巧克力，她舉例白巧克力就沒有可可的成分，吃之前必須要留意。

營養師高敏敏指出，坊間75%的巧克力代表它有75%的可可塊，剩下的25％就糖或香料、乳化劑或其他添加物組成，所以％數越高的巧克力，苦味通常最重 但也相對有更多營養成分。所以以健康觀點來看，挑選純的黑巧克力最好。

▲▼營養師教你挑巧克力。（圖／Unsplash）

純的巧克力含多酚類、黃烷醇、礦物質鈣鉀鎂、及抗氧化物質，適度攝取對人體健康有益，不只如此，它還有以下4大好處。。

#穩定情緒、增加幸福感

可可能刺激大腦 使人出現快樂、抗焦慮等調控情緒的效果。

#減少腦霧

增加神經細胞保護力 有助提升認知功能。

#保護心血管

抗氧化多酚助心血管疾病預防。

#養顏美容

能調節發炎物質、抗老化、促進血液循環。

▲▼營養師教你挑巧克力。（圖／Unsplash）

為什麼說白巧克力不是巧克力呢？根據美國食品藥物管理局（FDA）定義：「巧克力必須含有可可脂、可可粉和可可膏（可可固形物）成分」，但白巧克力是用「可可脂」搭配香料、糖分、乳製品等製成，沒有可可固形物 便不能算真正的巧克力。

那要如何挑選真的巧克力呢？營養師建議先看品名，因自2022年1月1日起 品名裡要有“巧克力”字樣，再來可以看營養成分，成分排行越前面的，代表添加越多，假設植物油排在最前，代表添加代可可脂。

▲▼營養師教你挑巧克力。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後可以看營養標示，精緻糖含越少越好，建議選擇純度較高的黑巧克力（70%以上佳），她提醒就算是白巧克力或牛奶巧克力含糖量通常也超高，吃多了不僅會往橫的長、血糖起伏高、也容易影響心情。另外女生都有MC來吃很甜的巧克力能舒緩經痛的觀念，這都是誤解喔！

關鍵字：

巧克力, 營養師

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