fb ig video ETtoday search mobile

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

>

▲▼ 皮膚科醫師曝常見4大敷面膜誤區 。（圖／翻攝IG）

▲亞洲女生超愛敷面膜，是許多人手邊必備的保養品項。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　

懶得擦瓶瓶罐罐時來片面膜，肌膚狀態不好時靠面膜急救，想特別保養時也要敷面膜，台灣女生超愛敷面膜，視面膜為保養神隊友，但你知道你可能都敷錯了嗎？小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享常見的面膜使用4大誤區，像是清潔面膜用完接著敷補水面膜竟然也中，頻繁踩雷可能反而越敷皮膚越爛！快來看看你犯了幾個？

NG 1：清潔面膜後再加保濕面膜

很多人覺得敷完清潔面膜後，毛孔是「打開」的、皮膚也會變乾，所以就趕快再敷一個補水面膜，以期幫助縮毛孔、補水。但醫師表示，其實清潔面膜除了本身添加了一些有吸附、去角質作用的成分外，清潔面膜還是具有封閉性的，會增加皮膚角質層的含水量。

如果敷完清潔面膜還要再敷保濕面膜，加起來就超過半小時了，這樣敷的時間一久、次數一多，肌膚角質層就容易過度水合，很容易就會有敏感狀況。

▲▼ 皮膚科醫師曝常見4大敷面膜誤區 。（圖／翻攝IG）

▲醫師建議拿下面膜後可以用清水沖洗並儘快擦上保濕面霜。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 2：敷完面膜捨不得洗

敷完面膜後，不少人都覺得臉上殘餘一層的是精華，洗掉浪費，但其實在敷面膜的15～20分鐘裡，面膜的封包作用已經能促進有效成分強行吸收了，能吸收的都已經被吸收了，留在臉上的更多的是如增稠劑這類膠質的成分。所以在敷完面膜以後，建議盡量用清水洗掉，並儘快擦上保濕面霜，這個是很重要的。

NG 3：敷面膜時不能笑？

應該不少人都有聽過「敷面膜時不能笑」或做大動作的說法，但醫師表示，長皺紋是一個日積月累的過程，與皮膚的光老化、自然老化和臉部表情這些因素最有關連。

而敷面膜能夠緩解乾紋，也是由於水分讓細胞更加飽滿了，但並不能影響到皮膚的深層結構，所以敷面膜時不能做表情純粹是迷思，敷著面膜的時候，不管是想笑、想跳想動都可以隨意做。

▲▼ 皮膚科醫師曝常見4大敷面膜誤區 。（圖／翻攝IG）

▲醫師提醒敷完面膜後還要做好保濕動作。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

NG 4：敷完後續不再保養

有很多人會忽略，敷完面膜後要擦保濕霜的這個步驟，可能是覺得皮膚已經夠水潤了。但其實，面膜最主要的作用是促進角質層水合，也就是大家常說的「補水」，所以在敷完面膜後，一定要及時地塗上保濕霜或乳液，才能幫助長時間保持皮膚水潤。

►頭髮容易油？皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」　加碼正確洗髮流程

►皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵　吃對食物、保養搭配都重要

關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷面膜, 使用法, 錯誤, 誤區, NG, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

安格斯12星座一周運勢2／13-2／19　巨蟹魅力增強、處女可以脫單了

安格斯12星座一周運勢2／13-2／19　巨蟹魅力增強、處女可以脫單了

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

總愛拖到最後一刻？網搜「5個方法」立刻治好你的拖延症 吃宵夜不怕胖，避開「1種食物」是關鍵！　加碼有助減肥3食物 Jennie、Lisa、Jisoo喜歡的氣墊粉餅揭秘！連看秀都要帶著補妝是真愛 許光漢「不敢相信」《鬼家人》爆紅　與林柏宏來FENDI過情人節　 超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點 超準！「你愛吃哪種蛋」心理測驗，秒測你的真實性格 從「唱歌習慣」看你的職場性格！只點歌不唱的人會過度犧牲自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面