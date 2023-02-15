9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

▲亞洲女生超愛敷面膜，是許多人手邊必備的保養品項。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

懶得擦瓶瓶罐罐時來片面膜，肌膚狀態不好時靠面膜急救，想特別保養時也要敷面膜，台灣女生超愛敷面膜，視面膜為保養神隊友，但你知道你可能都敷錯了嗎？小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享常見的面膜使用4大誤區，像是清潔面膜用完接著敷補水面膜竟然也中，頻繁踩雷可能反而越敷皮膚越爛！快來看看你犯了幾個？

NG 1：清潔面膜後再加保濕面膜



很多人覺得敷完清潔面膜後，毛孔是「打開」的、皮膚也會變乾，所以就趕快再敷一個補水面膜，以期幫助縮毛孔、補水。但醫師表示，其實清潔面膜除了本身添加了一些有吸附、去角質作用的成分外，清潔面膜還是具有封閉性的，會增加皮膚角質層的含水量。

如果敷完清潔面膜還要再敷保濕面膜，加起來就超過半小時了，這樣敷的時間一久、次數一多，肌膚角質層就容易過度水合，很容易就會有敏感狀況。

▲醫師建議拿下面膜後可以用清水沖洗並儘快擦上保濕面霜。（圖／翻攝IG@ahc.official）



NG 2：敷完面膜捨不得洗



敷完面膜後，不少人都覺得臉上殘餘一層的是精華，洗掉浪費，但其實在敷面膜的15～20分鐘裡，面膜的封包作用已經能促進有效成分強行吸收了，能吸收的都已經被吸收了，留在臉上的更多的是如增稠劑這類膠質的成分。所以在敷完面膜以後，建議盡量用清水洗掉，並儘快擦上保濕面霜，這個是很重要的。

NG 3：敷面膜時不能笑？



應該不少人都有聽過「敷面膜時不能笑」或做大動作的說法，但醫師表示，長皺紋是一個日積月累的過程，與皮膚的光老化、自然老化和臉部表情這些因素最有關連。

而敷面膜能夠緩解乾紋，也是由於水分讓細胞更加飽滿了，但並不能影響到皮膚的深層結構，所以敷面膜時不能做表情純粹是迷思，敷著面膜的時候，不管是想笑、想跳想動都可以隨意做。

▲醫師提醒敷完面膜後還要做好保濕動作。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



NG 4：敷完後續不再保養



有很多人會忽略，敷完面膜後要擦保濕霜的這個步驟，可能是覺得皮膚已經夠水潤了。但其實，面膜最主要的作用是促進角質層水合，也就是大家常說的「補水」，所以在敷完面膜後，一定要及時地塗上保濕霜或乳液，才能幫助長時間保持皮膚水潤。