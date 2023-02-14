愛情金句盤點！有一天你會感謝離開的那個人，是他讓你找到自己

▲愛情不是你越努力，就能得到越多東西。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

情人節總是幾家歡樂幾家愁，熱戀的人陷在愛裡，而單身的人更要學會愛自己，若你能想不透愛情，放不下心中的那個他，不妨看看讀一讀以下愛情金句，讓執迷的你瞬間清醒。

#喜歡和愛是不一樣的，如果你喜歡一朵花，你會摘下它，如果你愛一朵花，你會給它澆水。

#有一天你會感謝離開的那個人，是他的離開，讓你找到自己。

#很多人結婚只是為了找個跟自己一起看電影的人，而不是能夠一起分享看電影心得的人，如果只是為了找個伴，我不願結婚，我自己一個人就能去看電影。

#如果想念你，他會找；如果想要你，他會說；如果在乎你，他會真情流露；如果這些都沒發生，那麼他就不勞你費心了。

#我始終覺得，愛意就是要讓對方感受到，要學會大大方方的表達愛意，而不是冷冰冰或者講反話，愛永遠是熾熱的，永遠都是。

#如果有好感，那就是喜歡，如果這種喜歡，禁得住考驗，那就是愛。

#戀愛不是人生的全部，而是人生的一小部分而已，絕對不能因為這一小部分而讓人生停滯不前。



#理想的愛情狀態是兩個人的時候有彼此，一個人的時候有自己。

#愛應該讓人變得溫柔與勇敢，而不是時常讓人感到委屈或妥協。

#任何感情都必須經歷時間的考驗，曾經擁有就是沒有通過考驗。剛開始愛上對方的時候，看到的全都是優點，最後真正看能不能持久的是對缺點的包容力。