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出道半年NewJeans18歲成員成「香奈兒大使」！單人登封表現力超狂

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▲Minji 。（圖／翻攝自IG）

▲ NewJeans18歲成員Minji 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓「怪物女團」 NewJeans作為防彈少年團師妹，出道僅半年就受到全球矚目，其中18歲成員Minji更獨自登上韓版《ELLE》3月封面，並揭露全新身分，她穿著CHANEL（香奈兒）開襟衫，俏皮托腮展現青春氣息，更拿下品牌大使封號，未來便是名副其實的人間香奈兒。

Minji穿著CHANEL 2023春夏預告系列長款開襟衫登上封面，展現專屬於她的少女青春感，淺色系呼應明亮的季節感，搭配上長襪以及雙色瑪麗珍鞋款，經典的學院風襯托，Minji托腮望向前方，作為出道以來首次單人封面，表現力十分亮眼。官方也陸續釋出了更多畫面，Minji以白色毛巾上衣與貝雷帽，隨意又自然的模樣，宛如為鎂光燈而生。

未來Minji將成為CHANEL美容、時尚、手錶和珠寶部門的官方形像大使，也是CHANEL南韓首位橫跨3部門的大使。Minji在訪問中提到：「這樣的運氣與機會來得很快，而當它們來的時候，我試圖抓住它們。」其實 NewJeans出道當天就獲得香奈兒欽點出席「N°1」活動，當時青春叛逆的氣息為大家示範了不同的CHANEL造型，未來Minji也將演繹更多可能性。

關鍵字：

NewJeans, Minji, CHANEL, 香奈兒

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