11款「抗老精華液」推薦！DARPHIN小金球精露、赫蓮娜升級膚況超有感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2023從年初就有許多重量級抗老精華新品登場，包括HR赫蓮娜、DIOR迪奧、Laneige蘭芝、Albion、POLA等等，讓大家新的一年持續擁有好膚況！

Aesop澄瑩面部精華素

澄瑩面部精華素是Aesop目前四款精華液中一直擁有高人氣的單品，被定位成高效保濕精華，可平衡並修護肌膚、富含維他命的輕盈配方，適合大多數肌膚類型。在研發時期，Aesop總部實驗室人員將其稱作「精華液中的精華」，也有「肌膚營養師」稱呼，原因來自於澄瑩面部精華素瓶內的有效成份添加量、配方製備工藝都具備高水準。

像當中的保濕成分菸鹼醯胺（維他命B3）可均勻肌膚外觀，角叉菜酸鈉則可在肌膚表皮層注入持久的補水作用，並幫助鎖水。維他命C磷酸酯鈉（維他命C）添加量位居第三，高穩定的維他命C形式可均勻提亮膚色，也被研究證實可以幫助抑制粉刺痘痘生成。配方中也含有萃取自玫瑰奧托、檀香及乳香等精油，提供肌膚滋養。

DARPHIN金緻再生奢光露

健康的肌膚屏障如同磚牆結構，一旦結構不完整，肌膚就會缺乏保護力、無法鎖水保水，引發各種肌膚問題。因此挑選保養品，除了保濕、抗老外，更要能層層強韌修護肌膚。這次DARPHIN朵法重磅推出「金緻再生奢光露」就注入三種頂級花精萃，包括水仙鱗莖精萃、雪絨花精萃、香根鳶尾花精萃，對抗肌膚老化，賦活肌膚強大自癒力 ，搭配以白芒花籽油為首的六大植萃油，深層保濕滋潤、完美造光，讓肌膚恢復柔軟及飽滿。

「金緻再生奢光露」完美融合頂級精華與精油雙重質地，以3,700顆濃萃奢光金球完整封存頂級植萃油，因此又暱稱「小金球精露」一抹膚觸即化，迅吸滲透至每一吋肌膚，有感抗老修護和滋養潤澤力。

REVITAL莉薇特麗逆時煥生油精萃

來自日本的「維他命A抗老先驅」莉薇特麗，這次推出「維他命A油」逆時煥生油精萃，強調只要在保養步驟加入三滴保養油精萃，即可扭轉保養撞牆期，重新開啟抗老緊緻的肌膚煥生之旅。

逆時煥生油精萃除了抗老必備高純度A醇，更添加獨家超級紫萃能量配方「紫力植萃複合成分」，淬煉自薰衣草、紫蘇葉、迷迭香、覆盆子果、芍藥根等植物萃取精華，為肌膚注入潤澤緊緻，搭配山竹萃取精華、三甲基甘氨酸及深具保濕力的魚腥草萃取精華等等，打造出呈現彈嫩透亮的肌膚。

推薦用法

早晨和夜晚保養均可使用，於掌心取3~5滴（約一元硬幣大）左右的量，依照保養習慣選擇不同用法：

1.單擦：置於臉部雙頰、額頭，掌心溫熱按摩由臉部中央向外側，輕柔甦醒全臉，持續煥發透亮。

2.薄敷：將油精萃滴入化妝水中，搭配化妝棉薄敷在臉部10分鐘，瞬間澎潤緊緻。

3.厚敷：將油精萃滴入乳霜中，於全臉厚敷，可搭配按摩幫助吸收，極速緊緻嫩亮。

嬌蘭蘭鑽極萃氧生微晶精

長期致力於研究蘭花的嬌蘭，將蘭鑽精奢氧生微晶萃在2023年升級成「蘭鑽極萃氧生微晶精」，以來自兩種蘭花的「蘭花根萃高濃縮分子™」，包括有助於重啟肌膚活力的高原赤箭蘭、有助於長期地維持使肌膚年輕的基本功能並帶來高賦活能力的流蘇石斛蘭，自蘭花根部最深處萃取出其完整功效，主打有助於由內而外緊緻臉部線條、恢復年輕時的豐潤飽滿。

最特別的是，這次還利用極萃超微流體技術，在精華液流體中注入6,000個蘭花氧塑微晶球和6,000個超導微胜肽微粒，並完整保護它們的能量直到塗抹瞬間。這12,000顆的微球群，使全新蘭鑽極萃氧生微晶精功效更卓越、感受更奢華，為全新「香檳泡泡瓶」打造更超凡的感官體驗。

DIOR迪奧生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版

迪奧生命之源金萃系列持續突破、追求卓越，以釀造絕世佳釀的訂製工藝打造「生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版」，不僅封存2021年度法國依肯酒莊佳釀的珍稀能量，更首創品牌三段式「滴金保養」，打造出三支10日用量的奢華金萃，依序開啟「煥膚調理」、「深層修護」、「強化穩膚」三步驟。一組用下來正好一個月，使肌膚全然蛻變，煥發金緻青春光采。

滴金保養1：煥膚調理，10天細緻透亮

以生命之源金萃青春科技幫助肌膚淨化，擺脫內外因子造成肌膚的不適；搭配「依肯釀渣金萃凝脂」的修護能量，深層舒緩、養護肌膚；偕同兩種酸類於肌表溫和煥膚，加速賦活醒膚，為後續的保養作好準備。肌膚在10天內全面淨化更新，膚觸更加細緻柔滑，勻亮綻光。

滴金保養2：深層修護，10天緊緻飽滿

淨化肌膚之後，生命之源金萃青春科技加上依肯釀渣金萃凝露啟動深層修護，能使肌膚更強壯、更緊實，輪廓線更精緻，搭配上強效胜肽全面提升肌膚回彈力。使用10天後，感覺肌膚變得豐潤、緊實而飽滿。

滴金保養3：強化穩膚，10天青春完美重生

生命之源金萃青春科技持續賦活肌膚，並輔助依肯黃金凝蠟發揮高效抗老能量，不僅強化肌膚防禦力，同時加乘封存前兩項保養程序的修護功效。使用10天，全面喚活年輕潛能，還原青春光采。

三瓶奢華金萃雖然配方不同，質地卻同樣親膚柔順，全新奢美添加24K純金成份，為保養後的肌膚覆上如珍珠母貝般的溫潤光芒，將保養儀式昇華為感官饗宴。迪奧建議，每年使用3次以上「滴金保養」幫助肌膚維持最理想狀態。

另外，迪奧生命之源奢華金萃2021依肯珍釀版整組採用精品級包裝，外盒由觸感奢華的仿皮材質完美打造，打開後就可看到放在托盤上的金萃。管身繫上金色絲線與封蠟，繩結的纏繞方式與依肯酒莊出產佳釀相同，傳遞源自皇家酒莊的絕世工藝，上面還烙印依肯傳奇皇冠徽章。托盤之下則收藏著磁吸式底座，可將奢華金萃立於化妝桌上。裡面還附上「石英活絡按摩板」，由依肯地區獨特的白石英製成，曲線圓潤平滑能完美貼合臉部與頸部線條，搭配按摩能幫助肌膚吸收滿滿美膚能量。

DR.WU超A醇煥顏緊緻精華1.5%

A醇是目前最熱門的美妝成份，DR.WU也重磅推出「超A醇煥顏緊緻精華1.5%」，主打結合A醛、A醇、A酯，比傳統只有A醇的產品更快見效，卻又更注重安全溫和。

保養品使用的維他命A衍生物包括A醛、A醇、A酯，被肌膚吸收後會被轉換成A酸利用。其中，A醛能直接被轉換成A酸，最有效但也最刺激、最不穩定；目前正當紅的A醇則需要先被轉成A醛後再變成A酸，它不像A醛那麼直接見效，但刺激性與穩定性也比A醛更溫和；A酯則是三者中刺激性最低、最穩定的，但它要經過三步驟轉換，見效時間更長，也更加溫和。

為了克服維A家族較刺激和不穩定的問題，又要能發揮高效，DR.WU獨家專研出這次使用的「新一代超A醇」，且添加總量高達1.5%的高濃度，並搭配六胜肽、Q10、菸鹼醯胺B3 、植物甾醇、鼠李糖、甘草酸二鉀等舒緩成分，緩解刺激感。

同時採用活性滲透包覆科技，以葵花籽為主的多層載體將超A醇包覆起來，除了讓質地更輕盈不黏膩，也能提升活性成份的滲透力，使超A醇能進入肌底深層再發揮抗老作用，也因此降低對肌表造成的刺激。

HR赫蓮娜極萃高光新生精華

HR赫蓮娜「高光精華」2023年全新升級，這次與INSERM法國國家健康醫學研究院、諾貝爾科學獎得主Jean-Marc Lemaître再度攜手研發出獨家專利「清零抗衰老科技」，能在第一時間抑制並擊退老化信號，幫助肌膚逆時煥亮。

成分中原有的α雪絨花精萃加倍，讓肌膚由裡而外散發淨透感。還有全新添加的「雙重煥亮新生成分」，包括菸鹼醯胺、植物萃取的鼠李糖，使肌膚細緻透亮、改善彈力緊緻。

特別的是，擠出來的精華帶著淡粉紅色，來自原料本身，而非額外添加。擦上後讓肌膚在任何角度光影照射下，還能閃耀出由內而外的新生通透光感。

DIOR迪奧逆時能量精華

DIOR迪奧逆時能量精華2020年時以諾貝爾獎得主山中伸彌Yamanaka教授的研究為靈感，發現僅占肌膚0.2%的「肌活因子」是決定肌膚未來的關鍵，「肌活因子」的數量不因年齡增長而減少，而是其能量會隨著時光流失而降低50%，成為引發肌膚老化跡象的關鍵，因此當時精華液主打為肌膚全面注入修護力，使肌膚重拾年輕光采。

2023年迪奧再次發現「肌活因子」在基底膜的鞏固系統，與肌膚老化問題息息相關，因此全面升級逆時能量精華。加入全新「喚妍草酵素萃取液」與「托斯卡尼鳶尾花萃取」兩大成分，同時搭載創新「雙重膠囊包覆技術」，將喚妍草的高效活性層層包覆，以降低滲透途中的能量耗損，才能直達肌底為肌膚快充修護力，同時幫助「肌活因子」維持飽滿活力，使肌膚就像每天睡飽狀態般滿載活力。

ALBION妃思雅美肌之源超酵能雙精萃

ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列中原本的雙管精萃，特殊雙管按壓設計是經過科學實驗的黃金比例，能讓肌膚立刻獲得所需的油水平衡比例，默默成為品牌銷售第一的抗老精華液。

這罐精華2023年再升級為「妃思雅美肌之源超酵能雙精萃」。全新添加超酵能配方，以老鸛草精萃、白百合精萃、葡萄籽油、蜂王漿精萃激活肌膚中隨著年齡、生活壓力、紊亂作息所降低的四大天然美膚酵素，並與能提升肌膚能量的20多種植萃成分協同作用，當然也包括原本主打的「專利日本銀線草精萃TM」，一起深度修護肌膚，同時提升肌膚對活性成份的吸收力，打造細緻光滑、緊實有彈性和容光煥發的年輕超能美肌。

LANEIGE蘭芝完美新生三效賦活精華

蘭芝發現33歲為養肌分水嶺，33歲後等於步入「老化加速區間」，肌膚容易粗糙、暗沈、毛孔粗大、跑出細紋，因此在20+的時候就該幫助肌膚蓄積滿滿抗老能量。品牌今年全新升級的完美新生三效賦活系列，專為幫助33歲前肌膚斷老、33歲後延緩老化所設計。

系列中的明星商品「完美新生三效賦活精華」，採用「三管分離」設計包裝，相較於單管保存，能讓擁有不同活性與保存條件的成份質地維持新鮮與原有強大特性，取用時才融合運作。

三管中分別有A醇微囊、生物類黃酮化合物與膠原蛋白胜肽等成份，可對應撫紋、彈潤、光透等抗老需求，相較於前代系列主打的「薑花根萃取」更加強化了2.5倍的抗老效果。

同時也讓每一滴精華都彙集三種成分特性，融合時更能如子彈般快速滲透、從肌膚表層至深層，精準狙擊老化核心，因此又有個暱稱是「子彈精華」。

POLA袪皺肌底蛋白精華

POLA提出抗老新發現「皺紋形成的關鍵就在於蛋白質密度」。一般來說，因表情壓力、年齡增長等因素會導致肌膚鬆弛、失去彈性，進而產生皺紋，而POLA的科研首度發現肌膚中的蛋白質密度會影響肌膚結構，只要提升肌膚整體蛋白質密度，就如同鍛鍊體態一樣，使肌膚結構如同緊密扎實的疊疊樂般保持在最佳狀態，就不易產生皺紋等肌膚問題。

因此2023年POLA推出「袪皺肌底蛋白精華」，運用獨創成分「S蛋白質精華液」，搭配甘草酸二鉀與櫻葉萃取液，使肌膚遠離表情壓力，找回年輕彈力。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 肌膚發紅、長膿皰，我是酒糟肌還是痘痘肌？酒糟合併痘痘，如何治療？

● 2023開架保養新品推薦！從保濕、修護到一罐多效通通有