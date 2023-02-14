Jolin、千萬網紅Chiara前後穿上裸鑽禮服　背後的含義你知道嗎？

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天氣漸漸回暖，許多音樂盛會紛紛開始進行，前幾天剛好就是義大利的聖里摩音樂節（Sanremo 2023），受邀為主持人的不是別人，正是網紅圈的始祖Chiara Ferragni。活動當天，她一連換上了四件由Dior為她量身打造的禮服，其中一件繡有滿滿水鑽的膚色禮服，隔空與Jolin在年前的演場會上那一件裸鑽尤物禮服撞衫！

▲蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會，換上錯視效果的紫色「裸鑽尤物」禮服將熱度炒到最高點。（圖／記者李毓康攝）

裸鑽尤物禮服背後含義

Chiara Ferragni曾被《富士比》列為30歲以下有為青年和最具影響力的時尚KOL，除了可觀的社群聲量，商業頭腦更被許多商學院列為研究對象，你就知道她不只個會拍拍美照的網紅而已。這一次在音樂節，Chiara Ferragni也不甘只是做個漂亮的主持人，發揮自己的穿搭專長，和Dior創意總監Maria Grazia Chiuri以及兩位義大利女性主義藝術家Rachele Regini & Fulvia Carnevale一起討論，希望可以透過時尚視角傳遞宣揚女性身體自主權。

從Dior 2018高訂系列的一件裸色禮服延伸而來，Chiara Ferragni借鑿了文藝復興時期的德國畫家老盧卡斯克拉納赫（Lucas Cranach der Ältere）的畫作《夏娃》寓意：以聖經的角度來看，夏娃（Eve）是全人類第一位誕生的女性，也是第一個被冠上女體原罪的身軀。從西元前，到西元後2000多年的現在，女性的身體依舊會受到許多負面評論，令人難過的是，這些評論不只來自於異性，也來自於女性同胞。

以自己的身體當作盾牌，Chiara Ferragni將這套禮服取名為無恥之裙（The Shamesless Dress）希望跟所有深受身型困擾的女孩們說：「自己的身體自己說了算，不論你喜歡以何種方式來展現自己，任何人都沒有權力批評。」

裸體禮服的概念早在幾十年前Jean Paul Gaultier就已率先提出，2023春夏時裝週期間與Y/Projext聯名又再次把如是的設計帶回時尚舞台，雖然已經不是第一次，不過裸體圖樣的大膽與前衛依舊帶來許多討論。本次藉由Chiara Ferragni的演繹，賦予這樣的設計更深一層的女性意義與力量。

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