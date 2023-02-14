安格斯12星座一周運勢2／13-2／19　巨蟹魅力增強、處女可以脫單了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

水星追隨太陽的腳步，這周短暫會合在牡羊座的11宮位，意謂著這周的你運勢好壞就看你平時經營的人際關係了！想要在工作或感情上加把勁，除了自己努力外，旁人能否推波助瀾，也將是成敗的關鍵，想要輕鬆一點兒的如願以償，就別小看旁人的力量，特別在感情上單身羊兒有機會在朋友牽成下，展開一場緣分也不一定！

金牛座 4.21~5.20

贏要衝、輸要縮，內斂保守的金牛座對於「縮」字訣向來理解透徹，知道何時該縮手停損，卻往往掌握不住「衝」的時機，以致總是與好運擦肩，這周的你多了太陽和水星的加持，下周太陽移開前都是你的衝刺吉日，特別在工作投資上可以有更積極的安排！至於感情就不是輸贏那麼單純，桃花尚未顯現，一切還是以維持現狀為佳！

雙子座 5.21~6.20

這周雙子容易有莫名焦燥的情緒，與其想著改變與冒險，不如規劃一個短期旅遊，平衡一下鬱悶已久的身心，你的桃花出現在遠方，單身者也許能在異國出現邂逅緣分。而有對象者，彼此的衝突也會在一同出遊中弭平。這周工作表現也算可圈可點，在水星當道下，雙子能提出相當緣妙的企劃案，但可別擅作主張，凡事還得按部就班。

巨蟹座 6.21~7.21

金星八宮有望帶來感情的曙光，這周的巨蟹座魅力增強，有情人者彼此磨合突破盲點，兩人相處愈來愈有默契、也愈來愈甜，互相打氣能成為對方最佳的精神支持力。單身者則要避免把時間都投注在工作上忽略感情生活的經營。除此之外，這周避免給自己過大的壓力，負能量一大只會欲速不達，對工作一點好處也沒有。

獅子座 7.22~8.22

在周圍朋友的相處下，獅子座能慢慢走出陰霾，這周水移轉元氣恢復、好運也重新回來。已經有另一半的獅子能在相處找到進階之路，單身獅還得放慢腳步，愈是激進愈可能搞砸，與其一股腦的向對方表達好感，不如先觀察對方喜歡什麼再投其所好。工作上單打獨鬥很可能成為一枚邊緣獅，設法擠入核心，你的表現才會被注意。

處女座 8.23~9.22

本周處女座留意與人的互動關係，你的善良少了鋒芒，頗有熱臉貼冷屁股的狀態，建議你收回里長伯的習慣，與自己無關的事就別插手讓事情複雜化。感情方面，已經有對象的人，感情的進展步調明確，水星將助旺兩人之間的溝通默契，單身處女座則出現脫單的曙光，有機會結識互有好感的對象，可以從社交圈、共同嗜好的團體族群中尋覓。

天秤座 9.23~10.22

天秤座這周好壞運交疊，有好事後面就會伴隨災難，因此千萬不要過於激進、過於熱血的追求事物，試著放鬆一點、看開一點，才不會陷入莫名的失落情緒中。這周的天秤要懂得勇於改變，為自己創造出新的可能，單身者愛情際遇還不錯，身邊小有邂逅緣分。有情人的兩人互動相敬如賓看起來不錯，但交集過少可也不見得是好事。

天蠍座 10.23~11.22

重心移到了理性面，天蠍座這周把夢幻的幸福快樂擺一邊，全力往工作、投資方面衝刺，在認真鑽研之下，錢財出現獲利跡象，讓你成就感爆棚。雖然近期的你衝勁兒百分百，但相對在人際與感情方面，則可能有落底的情況，當心盲目的情感讓你成為愛情奴隸。已經有另一半的雖然甜蜜但要避免一時貪歡而付出代價。

射手座 11.23~12.21

這周射手僅受惠於水星移位，在課業方面小有進步，但感情則起起伏伏，已經有另一半的，無論在物質生活或分享溝通上，若不能凝聚共識，在磨合過程中就顯得吃力，又苦又甜的折磨彼此。還沒有對象的單身射手座，反而行運順遂，這段期間結識的對象雖然未必就是你的真命情人，但不可否認的是對方將為你的生活拓展新視野量。

摩羯座 12.22~1.19

這周摩羯對於事情的成敗全在於你的內心，如果選擇開朗、陽光的態度面對人事物，那麼水星加持，你的運勢有機會提升50%以上，但反過來說，如果你老是放大那麼不完美不開心的事，那麼狀況很可能每況愈下，這周你最大的功課就是適時放手、適時放下。感情上的進展有好有壞，建議你敞開心防，學著分享，更能建立交集與交情。

水瓶座 1.20~2.18

太陽坐命已是大幸運的事，這周多了水星加入，對瓶座來說無疑是錦上添花，好運氣即將加強火力的散發！不過得當心人際、感情生活因事業勞碌而略顯分心。已經有情人的人在感情互動上也顯得力不從心，與價值觀有些落差，情人若不能包容則可能釀成爭端。單身者容易過度執著，卻忽略了其它更適合的對象。

雙魚座 2.19~3.20

好不容易找到浮木，讓運勢變化稍稍穩定，這種多了水星的移位，只怕整個棋局又多了新的戰局！這周的你感情生活因事業勞碌而略顯分心，務必提升專注度，才能將日後失誤狀況減到最低。已經有情人的人，在忙得焦頭爛額之際，勸你也別冷落了身邊的情人與朋友，單身者容易過度執著，卻忽略了其它更適合的對象。

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