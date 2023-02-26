韓韶禧除了Balenciaga，私服也愛大包、馬汀鞋　8間穿搭品牌粉絲要收藏

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

憑著韓劇《夫妻的世界》一戰成名的韓韶禧（韓素希），後來在《無法抗拒的他》、《以吾之名》都有亮眼的表現，因而受到時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）的青睞，成為全球品牌大使，她的機場時尚、私服穿搭更成為粉絲們穿著打扮的取經範本，幫大家整理出韓韶禧私服穿搭中，愛穿的服裝、包包品牌。

韓韶禧私服穿搭品牌

Norma Kamali

擅長黑色系穿搭的韓韶禧，其中這件繞脖不對稱洋裝，是來自設計師品牌Norma Kamali的設計，就連嘻哈饒舌歌手Doja Cat也曾以Norma Kamali服裝拍攝專輯形象照。

Nasty Fancy

韓韶禧每每現身都時髦破表的機場時尚，曾穿著一件胸前印有英文字母的皮革拉鍊夾克，是來自暗黑系風格的Nasty Fancy，品牌以當今最夯的Y2K風格為主要設計。

Lucky Chouette

最新出現在韓韶禧Instagram的照片中，這件小香風的藍白格紋毛呢外套，則是歐膩先前代言的時尚品牌Lucky Chouette，品牌的甜美基因中帶點叛逆氣味，讓韓韶禧私下也常常搭配，從之前韓韶禧為Lucky Chouette拍攝的形象廣告不難看出，Lucky Chouette與歐膩的氣質相當合拍。

EENK

如果你是哈韓迷，那對EENK或多或少會有印象，因為在不少明星身上都會看到他們家的單品，而韓韶禧身上這件雙面印花鋪棉羽絨外套，一件兩穿的設計，引起粉絲們爭相搶購，當然你可以學歐膩當洋裝穿，展露出自己修長的腿部線條。

Dr.Martens

把機場當自己家的韓韶禧，要說最常出現在她雙腳上的鞋款，那肯定是Dr.Martens馬汀鞋奪冠，不論是經典三孔馬汀鞋，或是和Rick Owens聯名款，韓韶禧全都收藏齊全。

Gentle Monster

身為大明星，怎麼可能少了一副時髦墨鏡，韓韶禧有一回現身機場幫粉絲簽名時，就是帶著Gentle Monster推出的Lilit褐色太陽眼鏡。

Jedrefeb5

出國搭飛機，大包絕對是首選，韓韶禧同為大包控代表，不只一次以托特包作為出國搭配，而這款黑色方格壓紋托特袋，是來自韓國配件品牌Jedrefeb5，一個不用台幣兩千元的售價，下回去韓國不妨購入一咖，跟我們歐膩來個同款情侶包。

EMIS

同樣出現在韓韶禧機場時尚的豹紋托特包，身為歐膩的粉絲絕對不陌生，而且這個EMIS托特包不只得韓韶禧歡心，就連孔曉振、宋慧喬、Jisoo也都是愛用者，EMIS不只有托特包，還有棒球帽、服裝系列，重點是價格親民。

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