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9款「愛心項鍊」VCA四葉草、Graff鑽石浪漫滿分　直接帶另一半到櫃上挑

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

情人節禮物送女朋友什麼？既可表達情意、實戴百搭、設計又經典的精品級心型吊飾項鍊，絕對不踩雷！

Tiffany & Co.

Open Heart鏈墜，吊墜1.6公分寬，搭配16吋長度項鍊

出自Tiffany & Co.傳奇設計師Elsa Peretti之手，以極具特色的雕塑感勾勒出愛心輪廓，簡單中有值得細細品味的筆觸，鉑金款另點綴上5顆藍寶石、18K金款鑲嵌紅寶石，更添一抹色彩。

Georg Jensen 喬治傑生

2023年新品：喬治傑生之心系列Hearts Of Georg Jensen項鍊

另外一半是簡約控？那絕對不可錯過每年都有新款的喬治傑生之心項鍊！2023年新款以18黃金或純銀材質打造，看似風格俐落的愛心，細看之下才發現其實墜飾是由一大一小的兩顆愛心組成，有著相互擁抱守護的美好意念，其雕塑感更是為此通俗設計符號注入藝術性。

▲喬治傑生之心系列Hearts Of Georg Jensen項鍊，純銀款售價NT$5,500、18K黃金款售價NT$28,500。

FRED 斐登

Pretty Woman Hardstones心形鑽石鏤空吊墜項鍊

延續愛心之中還有愛心的「心心相印」設計特色，FRED 斐登推出三款以18K玫瑰金製作的全新硬寶石項鍊，特別的是，項鍊吊墜雙面各自鑲嵌上不同顏色的硬寶石（白色珍珠母貝+黑色縞瑪瑙；白色珍珠母貝+綠色孔雀石；紅玉髓+紅玉髓），讓一條項鍊有多種穿搭變化！

情人節禮物推薦：VCA四葉草、Tiffany、Graff鑽石…9款愛心項鍊精選

▲Pretty Woman Hardstones心形鑽石鏤空吊墜項鍊，小及中型款，售價NT$78,500～NT$90,500。

Van Cleef & Arpels（VCA）梵克雅寶

Sweet Alhambra心形吊墜項鍊

四葉幸運草子系列Sweet Alhambra的尺寸更顯小巧，構圖也更為活潑，比如偏心的四葉草，或拆解出愛心吊飾等，造型可愛加倍之外，售價也最是入門。

▲Sweet Alhambra心形吊墜項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓，售價NT$48,500

Piaget 伯爵

Hearts系列垂飾項鍊

鑲上滿滿閃亮鑽石，Piaget伯爵這條Hearts系列垂飾項鍊的魅力，想必沒有多少人能夠抗拒吧！另外一大特點是其不對襯偏心輪廓，在一片璀璨中帶出甜美感。

▲Hearts系列垂飾項鍊，18K白金，鑲襯68顆圓鑽（約0.77克拉），售價NT$275,000。

Graff 格拉夫

Classic Graff系列心形吊墜項鍊

以鑽石起家的Graff，將Classic Graff系列愛心造型吊墜項鍊鑲嵌上滿滿一圈鑽石，而不過於花俏的設計，讓人即便在周間上班日穿搭也合宜，是高雅大器的送禮首選。

▲Classic Graff系列心形吊墜項鍊，18K白金鑲嵌鑽石0.9克拉，售價NT$244,000。

De Beers

My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石吊墜項鍊

人說禮輕情意重，但有什麼禮物既有浪漫心緒還兼顧實際面向的保值性？單鑽首飾就是解答！作為入門鑽石珠寶的My First De Beers系列，囊括各種花式車工鑽石，設計以寶石為主角，整體調性純粹低調，當作紀念禮物或自我犒賞都很出色。

▲My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石吊墜項鍊，主鑽約0.2克拉，總重約0.30克拉，售價NT$97,000。

Chopard 蕭邦

Happy Diamonds Icons Hearts系列項鍊＆My Happy Hearts系列貼頸項鍊

別處找不到的獨家創意！蕭邦Happy Diamonds系列以「滑動鑽石」為最大辨識工藝特色，讓鑽石能自由奔放、光芒不斷。另外加碼推薦My Happy Hearts系列貼頸項鍊，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作而成，飾以瑪瑙或珍珠貝母，風格超可愛討喜！

▲Happy Diamonds Icons Hearts系列項鍊，18K玫瑰金綴以5顆滑動鑽石，售價NT$171,000。

▲My Happy Hearts系列貼頸項鍊，定價NT$51,000起。

Harry Winston海瑞溫斯頓

Charms系列The Pave Diamond Heart鑽石黃18K金及鉑金鍊墜

入手鑽石之王海瑞溫斯頓並非不可能！Harry Winston尺寸最迷你，售價最可愛的Charms系列墜飾有各種造型，包括愛心、鑽石戒指、信箋等等，皆可再自行購入手鍊或項鍊，用單一或多個墜飾串起獨一無二專屬於妳的配件。

▲Charms系列The Pave Diamond Heart鑽石黃18K金及鉑金鍊墜，44顆圓形明亮式切工鑽石重約0.84克拉，鑲嵌於鉑金及黃18K金底座，售價店洽。

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延伸閱讀：

《浪漫速成班》全道嬿花襯衫大戶，從版型、設計細節到如何搭配全都有示範

精品手鍊入門推薦！VCA四葉草、卡地亞Love…經典款2.3萬起可收

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 情人節, 愛心項鍊, VCA, Graff, Georg Jensen, 珠寶

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