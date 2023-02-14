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蕾哈娜戴千萬珠寶唱跳　精品大戶鑽錶也是自己的

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▲▼ 蕾哈娜 。（圖／路透社）

▲蕾哈娜登超級盃表演，佩戴自己珍藏的Jacob & Co.鑽錶上陣。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）昨擔任第57屆超級盃中場秀（The Super Bowl LVII Halftime Show）主秀，睽違近7年、長達13分鐘的唱跳演出盡顯自信風采，她同時帶著「特別嘉賓」證實懷了第二胎，搶盡風頭，而她整身造型也話題性十足，不僅戴上要價超216萬元Jacob & Co.鑽錶，還混搭上千萬元的古董與當代珠寶，完全呼應她壓軸歌曲《Diamonds》。

▲▼ Jacob & Co. 。（圖／公關照）

▲蕾哈娜戴的Jacob & Co. Brilliant Northern Lights鑽錶鑲嵌約11.26克拉美鑽， 約2,160,000元。（圖／品牌提供）

蕾哈娜的時尚風格向來前衛大膽，此次挺著孕肚在超級盃表演，行頭也相當吸睛，身穿Loewe為她打造的飛行裝，戴上自己珍藏的Jacob & Co.鑲嵌11.26克拉美鑽的Brilliant Northern Lights珠寶錶，錶面覆上紅色水晶，讓機芯結構若隱若現，品牌透露她15年來一直是忠實擁護者，身為精品大戶只追求最好的設計。

▲▼ 蕾哈娜 。（圖／路透社）

▲蕾哈娜紅色Loewe飛行裝上別著3個Joseph Saidian & Sons古董胸針，右手無名指戴著超過3000萬元的19.47紅寶石戒指。（圖／路透社）

儘管又唱又跳，蕾哈娜依然不改bling bling風格，同時將愛牌的數千萬珠寶戴上身，飛行裝上別著3款古典風格的鑽石與珍珠胸針，為波斯裔第四代的紐約珠寶商Joseph Saidian & Sons的古董作品；右手無名指則戴上要價超過3000萬台幣的19.47紅寶石戒指，而耳際多個閃亮的耳環與耳扣來自紐約品牌Messika的設計，華麗造型如同她壓軸獻唱的名曲《Diamonds》的歌詞「Shine bright like a diamond」（像鑽石一般閃耀）。

▲▼ 蕾哈娜 。（圖／路透社）

▲蕾哈娜耳際閃亮的耳環與耳扣來自Messika的設計。（圖／路透社）

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關鍵字：

蕾哈娜, Rihanna, Jacob & Co., 超級盃

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