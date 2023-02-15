fb ig video ETtoday search mobile

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

>

▲星座 。（圖／IG@TVN）

▲最不會察言觀色星座 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

編輯／Ann

察言觀色應該是生活中的必備技能，但是偏偏就有些人不僅敏感度超低，連臉色都不會看，常常在相處過程中讓人捏把冷汗，但他們完全沒感覺，以下就公開「不會看臉色星座Top 3」，猜猜誰上榜了？

Top 3 射手座

射手座很容易陶醉在自己的世界裡，因此疏忽了觀察周圍的能力，有時候氣氛已經不對勁了，射手卻還是在開玩笑，一旦開到不對的話題就再也回不去了，所以非常需要有個人來把握射手的尺度，提醒他們什麼該說什麼不該說。

Top 2 獅子座

獅子座經常會以「沒想那麼多」來結尾，心直口快過後，說出來的話就再也收不回去了，雖然給人好相處的印象，但也經常自我到忘記他人的存在。而且獅子會認為自己不需要學會看人臉色，若是相處方式不合，那不如不要熟悉，所以到最後獅子座身邊的朋友，都是很了解他們行事方式的人。

Top 1 牡羊座

牡羊座很常想做什麼就做什麼，考慮太多就不像牡羊了，因此有時候忽略了他人的感受，當牡羊意識過來的時候也有點晚了，他們缺少旁敲側擊的試探技巧，而且牡羊總是認為直話直說比較輕鬆，無意間讓人受傷也沒發現，常常默默結下梁子。

 ►3星座只適合當朋友，不適合談戀愛！第一名太霸道變成附屬品

關鍵字：

星座, 運勢, 獅子座, 牡羊座, 射手座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

安格斯12星座一周運勢2／13-2／19　巨蟹魅力增強、處女可以脫單了 吃宵夜不怕胖，避開「1種食物」是關鍵！　加碼有助減肥3食物 總愛拖到最後一刻？網搜「5個方法」立刻治好你的拖延症 LV終於選定！宣布由「菲董」接棒男裝創意總監　潮流大神即將發威 許光漢「不敢相信」《鬼家人》爆紅　與林柏宏來FENDI過情人節　 寬大「蓬鬆鞋」掀起潮流！Dior聯名獨領風騷、CDG X Salomon令人期待 超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面