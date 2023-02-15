最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

▲最不會察言觀色星座 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

編輯／Ann

察言觀色應該是生活中的必備技能，但是偏偏就有些人不僅敏感度超低，連臉色都不會看，常常在相處過程中讓人捏把冷汗，但他們完全沒感覺，以下就公開「不會看臉色星座Top 3」，猜猜誰上榜了？

Top 3 射手座

射手座很容易陶醉在自己的世界裡，因此疏忽了觀察周圍的能力，有時候氣氛已經不對勁了，射手卻還是在開玩笑，一旦開到不對的話題就再也回不去了，所以非常需要有個人來把握射手的尺度，提醒他們什麼該說什麼不該說。

Top 2 獅子座

獅子座經常會以「沒想那麼多」來結尾，心直口快過後，說出來的話就再也收不回去了，雖然給人好相處的印象，但也經常自我到忘記他人的存在。而且獅子會認為自己不需要學會看人臉色，若是相處方式不合，那不如不要熟悉，所以到最後獅子座身邊的朋友，都是很了解他們行事方式的人。

Top 1 牡羊座

牡羊座很常想做什麼就做什麼，考慮太多就不像牡羊了，因此有時候忽略了他人的感受，當牡羊意識過來的時候也有點晚了，他們缺少旁敲側擊的試探技巧，而且牡羊總是認為直話直說比較輕鬆，無意間讓人受傷也沒發現，常常默默結下梁子。