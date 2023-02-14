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快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

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▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）

▲范少勳（左）掌鏡拍下老婆戴伯爵鑽戒與女兒萌樣，宣布結婚。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今天是西洋情人節，台灣演藝圈爆出2件喜訊！瑞士珠寶名錶品牌伯爵（PIAGET）發布由品牌風格大使范少勳執掌的情人節形象照，主角正是范少勳的老婆、女兒與媽媽，他正式宣布邁入人生新階段，已成人夫與人父，喜上加喜；而他拍攝的另一組照片，則是品牌之友金鐘視帝姚淳耀與另一半的甜蜜照，姚淳耀也藉此透露已登記結婚。

▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）

▲范少勳藉由伯爵宣告成為人夫、人父，曬出大眼女兒，但未曝光老婆正面照。

▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）

▲范少勳女兒對媽媽手指上的伯爵Possession鑽戒很好奇。

2天前范少勳出席汽車發表會，才透露女友不能在他車上吃東西，沒想到女友早已是范太太，兩人還育有一個可愛的女兒，他藉由為伯爵拍攝的情人節照片，讓老婆與女兒當最佳女主角，宣布已結婚生女，但由於老婆是圈外人，他未曝光其正面照也不多透露背景，反而讓大眼睛的寶貝擄獲眾人目光，只見小萌娃對媽媽所戴的伯爵Possession系列戒指特別好奇，目光都繞著珠寶轉，可愛極了。此外，他也捕捉母親佩戴伯爵珠寶與腕錶翻著老照片的模樣，他對3個心愛女人的愛意表露無遺。

▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）
▲范少勳女兒玩伯爵Possession系列18K玫瑰金綠松石鑲鑽戒指。

▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）

▲范少勳也捕捉母親配戴伯爵珠寶與腕錶的模樣。

范少勳也透過相機，拍下同樣邁入人生新階段的姚淳耀夫婦，獻上最誠摯的祝福。姚淳耀與愛妻同戴伯爵Altiplano腕錶與珠寶，躺在地上自在看書、手牽手繞圈圈，都是日常平凡卻極為甜蜜的舉動，不過哥兒們的考量都一樣，都因老婆非圈內人而不曝光長相，以唯美的情人節照向粉絲們報喜。

▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）

▲姚淳耀也藉由伯爵情人節形象照宣布結婚，同樣未曝光老婆真面目。

▲▼ PIAGET 伯爵 。（圖／公關照）

▲姚淳耀與老婆同戴伯爵珠寶與腕錶。

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關鍵字：

范少勳, 伯爵, PIAGET, 姚淳耀

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