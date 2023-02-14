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2023葛萊美獎紅毯太有趣！Adele驚喜同框巨石強森　最難忘的造型盤點

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

電影圈剛有2023金球獎落幕，隨之而來的則是音樂界最大獎——Grammy Awards葛萊美獎！本屆葛萊美獎得獎名單一樣充滿爆點，像是碧昂絲正式成為最多葛萊美獎講座的歌手、Harry Styles拿下年度最佳專輯、Adele從巨石強森手上接過最佳流行歌手獎、Sam Smith以社群廣為流傳的洗腦神曲〈Unholy〉和搭擋Kim Petras奪得最佳流行重唱／團體演出⋯⋯。

按照慣例，一樣會和大家分享紅毯亮點！比起影壇，音樂界的大家似乎更放膽於嘗試剪裁、版型誇張的禮服，像是90年代稱霸鄉村樂曲的前輩Shania Twain、Harry Styles有如《波希米亞狂想曲》的復古亮片連身褲、Sam Smith一身惹眼的Valentino紅等，為紅毯帶來豐富的視覺層次與衝擊。以下就為大家整理出2023葛萊美獎最有記憶點的幾個紅毯造型：

Taylor Swift

禮服品牌：Roberto Cavalli

JLo

禮服品牌：Gucci

Beyoncé

禮服品牌：Gucci

愛黛兒Adele

禮服品牌：Louis Vuitton

而在台下，攝影師捕捉到Adele跟巨石強森同框畫面，兩人宛如表情包生成機，一來一往每次的情緒表情都好可愛！

巨石強森（The Rock）

協同太太蘿倫哈山（Lauren Hashian）一起出席。

哈利史泰爾斯（Harry Styles）

禮服品牌：Egonlab

派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）

禮服品牌：CELINE

Megan Fox & Machinegun Kelly

Megan Fox身穿Zuhair Murad 訂製禮服。

Lizzo

禮服品牌：Dolce & Gabbana

Camila Cabello

禮服品牌：PatBO

Heidi Klum

禮服品牌：THE BLONDS

Sam Smith

禮服品牌：Valentino

Shania Twain

禮服品牌：Harris Reed

Doja Cat

禮服品牌：Atelier Versace

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Grammy Awards, 葛萊美獎, 紅毯

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