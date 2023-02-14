簡直脫胎換骨！36歲琳賽蘿涵越老越精緻　網友驚呼：比年輕時還美

記者李薇／台北報導 圖／csiriano IG、lindsaylohan IG

3歲就出道的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）童年就進入演藝圈，後來因為酒駕、吸毒鮮少出現在螢光幕前，最近又再度復出，參與紐約時裝周看秀，整個人狀態超級好，肌膚看起來緊緻有光澤，跟之前的模樣大相徑庭，讓人驚呼她的轉變，讓粉絲都覺得很驚豔，大讚「比年輕的時候還美」。

琳賽蘿涵沉寂多時，最近終於在紐約時裝周亮相，擔任Christian Siriano 2023秋冬時裝的座上嘉賓，以一身咖啡色緞面套裝現身，Oversize的披風、上衣跟寬版長褲，搭配招牌的紅棕色大捲髮，看起來有著成熟女人的韻味與優雅，完全脫胎換骨。

搭配這次棕色系的穿搭，琳賽蘿涵妝容也是以暖色系為主，帶有溫柔棕色調強調眼框的「cut crease」（截斷式眼妝），眼中運用金色帶出明亮感，珊瑚粉紅的唇色以及頰彩，搭配強調毛流感的野生眉毛，每一個細節都精雕細琢，卻讓她看起來比年輕時還更美，完全不像是36歲的人。

cut crease這種妝容在歐美相當流行，一般在亞洲較少見到，因為普遍亞洲人的五官都比較沒那麼深邃，畫不好就很容易讓妝容看起來濃重，但是在五官立體的歐美明星臉上卻相當出彩，通常會運用深色系強調眼皮上框跟眼尾，眼中部分則是使用淺色系加強立體感，製造出放大雙眼的效果。