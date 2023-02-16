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紐約時裝周找穿搭靈感！緞帶牛仔褲浪漫升級、Balletcore風潮美出新高度

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

四大時裝周裡，紐約時裝周永遠最具有活力跟熱情，本次時裝周設計師們依舊在伸展台上大展身手，為每一位觀眾帶來最耳目一新的視覺饗宴。從永遠天真爛漫的Tanner Fletcher、慶祝品牌創立20年的Proenza Schouler到用中式少女征服紐約的Sandy Liang，以下直擊這些精彩的秀場，為2023年的衣櫃添購更多新衣。

Tanner Fletcher

延續著品牌一直以來溫柔、浪漫的無性別風格，本次Tanner Fletcher以主題「睡衣派對」（Slubber Party），向所有人發送邀請函，無論是誰都能愉快的參與，除了將本就精湛的緹花工藝再提升，並且在最新的系列利用皮草、刺繡等等的元素，創造出一個充滿童趣、柔和的中產階級光景。

經典的蝴蝶結，這次出現在傳統意義上象徵陽剛的牛仔褲上，一改緞帶的柔軟、光滑，粗礪的質感與硬挺的布料，呈現出截然不同的陰柔氣質，絲絨、緞布與蕾絲層出不窮的變化，加上迷幻的條紋讓人彷彿就要掉進夢中，而玫瑰與野鹿則是領路人，以柔軟的花瓣、暖和的裘皮送你進入夢鄉。

▲絲絨與緞布都是Tanner Fletcher的拿手好戲，這次更是將剪裁與細節進一步做了升級，為其帶來不同樣貌。（圖／翻攝自Tanner Fletcher官網）

▲絲絨與緞布都是Tanner Fletcher的拿手好戲，這次更是將剪裁與細節進一步做了升級，為其帶來不同樣貌。（圖／翻攝自Tanner Fletcher官網）

Proenza Schouler

2023秋冬是Proenza Schouler具有紀念意義的20週年大秀，自從兩位設計師2002年從帕森設計學院（Parsons School of Design）畢業之後，便以兩位設計師母親的姓氏創立品牌，從此在紐約時裝周大放異彩，以形象鮮明的設計、銳利的剪裁刻畫女性的不同樣貌。

2023秋冬的主題為一位女性的一天，品牌邀請小說家奧特薩莫什菲格（Ottessa Moshfegh）創作、女演員克羅依賽凡妮（Chloë Sevigny）朗讀與開幕，還邀請酷兒電子音樂家阿爾卡（Arca）為其進行音樂創作，三強連手為Proenza Schouler的20週年拉開序幕，以強勁的設計迎向品牌的下個十年。

▲在2023秋冬，Proenza Schouler展現凌厲的剪裁，用簡單線條去刻劃女性的不同面貌。（圖／翻攝自Proenza Schouler官網）

▲在2023秋冬，Proenza Schouler展現凌厲的剪裁，用簡單線條去刻劃女性的不同面貌。（圖／翻攝自Proenza Schouler官網）

Sandy Liang

Sandy Liang一直以來都以獨特的少女甜美形象在紐約時裝周坐擁一席之地，做為少數的亞裔女性設計師，對於設計的視角也與大多品牌不同，當絕大多數品牌把目光放在紐約上城的中產階級時，品牌卻將自己筆下的設計做為對紐約下城唐人街的致敬，把活潑生動的美好景緻帶到人們面前。

「Balletcore」做為今年的大勢元素之一，Sandy Liang在這季可以說是做到淋漓盡致，薄紗、緞布、蕾絲等等的代表性的材質一再出現在設計之中，配上品牌經典的寬鬆剪裁，讓「Balletcore」能夠適合所有人，浪漫的花朵、輕盈的頭紗與柔軟的針織把品牌的少女感推上全新的高度。

▲緞面絲帶、芭蕾舞鞋、緊身針織、娃娃裙，Sandy Liang完美掌握元素，成為紐約時裝周妝點最甜美可愛的亮點。（圖／翻攝自官網）

▲緞面花朵、芭蕾舞鞋、緊身針織、娃娃裙，Sandy Liang完美掌握「Balletcore」元素，成為紐約時裝周妝點最甜美可愛的亮點。（圖／翻攝自Sandy Liang官網）

關鍵字：

Tanner Fletcher, Proenza Schouler, Sandy Liang

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