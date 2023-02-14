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Jennie、Lisa、Jisoo喜歡的氣墊粉餅揭秘！連看秀都要帶著補妝是真愛

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記者李薇／台北報導　圖／lalalalisa_m IG、sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG

韓妞都喜歡用氣墊粉餅，不管是剛上妝還是補妝，一盒就可以搞定所有臉部瑕疵，方便又實用，連女團成員也都難敵它的魅力，沒有彩妝師在身邊的時候，氣墊粉餅就是最好的補妝神手，盤點南韓人氣女團BLACKPINK們的愛用單品，身為粉絲當然要GET同款。

＃Lisa：嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅

▲BLACKPINK,jennie,LISA,jisoo,dior,嬌蘭,HERA,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／IG）

最近剛在CELINE男裝周性感亮相的Lisa一身胸前挖空連身短褲，腳踩寬版長筒靴展現出男孩般帥氣又颯爽的一面，可以說是又美又酷，看完秀還自己拿出嬌蘭最新的24K純金絲光氣墊粉餅補妝，裡面蘊含24K純金成分，能讓肌膚瑕疵完美隱形，同時散發細緻光感，立刻呈現完美狀態，連金色粉盒拿在手上都很奢華。

＃Jisoo：DIOR 超完美氣墊粉餅系列

▲BLACKPINK,jennie,LISA,jisoo,dior,嬌蘭,HERA,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／IG）

可以說是團隊裡面最奢寵的小公主Jisoo溫柔可愛形象，擁有許多粉絲追隨，每每出席需要完美上鏡的畫面，都要靠DIOR家的超完美氣墊粉餅系列加持，不管是水潤款還是柔霧光都可以輕鬆駕馭，呈現出零瑕疵好膚質，而且每次有限量粉盒她都會擁有，讓女孩們超羨慕。

＃Jennie：HERA 黑色氣墊粉餅

▲BLACKPINK,jennie,LISA,jisoo,dior,嬌蘭,HERA,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／IG）

擁有厭世貓顏的Jennie是BLACKPINK中人氣超高的成員，不管用什麼東西都能立刻成為粉絲跟風焦點，從衣著、包包、鞋子、香水、化妝品等等，只要美照一出，全都會被掃貨，能讓她肌膚維持在乾淨妝容的HERA黑色氣墊粉餅，粉霧感的妝效遮蓋效果絕佳，當然能創造高級膚感。

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關鍵字：

BLACKPINK, jennie, Lisa, jisoo, dior, 嬌蘭, HERA, 氣墊粉餅, 彩妝

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