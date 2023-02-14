范少勳驚爆結婚育有一女！回顧甜蜜台詞：不要怕，我一定會找到妳

記者王則絲／台北報導

29歲男星范少勳今爆出已結婚、並育有一女的驚人消息，平常給人可愛、溫暖大男孩印象的他，沒想到不僅已是人夫、更是人父，令粉絲們既震驚同時也為他祝福，關於個人愛情范少勳鮮少在鏡頭前提起，雖然此消息一出，讓粉絲們正好在情人節這天集體失戀，但在他曾經演出過的數部作品中，也說過不少甜蜜的愛情金句，今天就來一起回顧。

范少勳以電影《下半場》打開知名度，近年於《比悲傷更悲傷的故事》影集版、《四樓的天堂》、《台北女子圖鑑》⋯⋯等戲劇中表現亮眼，高挑帥氣的外型讓他與時尚圈緊密接軌，也因此與瑞士名錶品牌伯爵（PIAGET）合作的方式，昭告天下分享幸福。

《比悲傷更悲傷的故事》-

Cream（王淨飾）：「Ｋ，或許這輩子我不能跟你在一起，但我想預約你的下輩子，下輩子我會找到你⋯⋯你要記得等我喔。」

K（范少勳飾）：「笨蛋，我們一定會遇見的。」

Cream ：「要答應我喔，你一定要快點快點找到我，我方向感很差，我怕我會迷路。」

Ｋ：「不要怕，我一定會找到妳。」

《比悲傷更悲傷的故事》-

「如果有下輩子的話，我想當床、眼鏡、筆記本或是耳環，這樣就可以每天陪在妳身邊了。」

《比悲傷更悲傷的故事》-

「那天，Cream因為我哭得很傷心，我覺得自己像是被宣判死刑，宣判我沒有資資格愛Cream，拜託老天爺再給我多一點時間，在有個能照顧她的人出現以前，請讓我再多活久一點。」

《台北女子圖鑑》-

「我知道我在妳心中的地位是無可取代的，那就夠了！」

《不想一個人》-

「別擔心，不會讓你一個人。」