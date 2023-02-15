試・開箱／史上最奢華的妝前乳！滿滿24K金拿來抹臉超享受

記者李薇／台北報導

妝前保養是一件相當重要的事情，而且使用的量要依據當時的膚況決定，太油容易讓後續底妝抓不牢、太少也會卡粉，恰到好處的份量，讓肌膚有一點點保濕度的微黏感是最好的狀態，以下就盤點4款妝前打底，水潤保濕的質地，輕鬆就可以創造完美基底，後續上底妝都很輕鬆。

＃嬌蘭 24K純金保濕持妝凝露，35ml、售價3000元

可以說是「最奢華的妝前」就是這款嬌蘭的24K純金保濕持妝凝露，在1991年就掌握妝前保濕的重要性，並持續升級科技，在2023年全面進化，持續添加最奢華的24K金，搭配99%青春煥采活膚成分的透明凝露，水潤質地帶給肌膚補水卻不油膩的基底，同時散發細緻光澤，連瓶身都改以10%回收玻璃、並將重量減輕，減少運輸製造時的碳排放量，美肌也能愛地球。

＃ADDICTION 水透癮潤色飾底乳，30g、售價1100元

想找輕薄又有潤色效果的妝前打底，ADDICTION絕對可以滿足妳的各種需求，一次4種不同的色系，蠟黃肌選紫色、痘痘肌首選綠色，恰到好處的調色能夠完美修飾肌膚瑕疵，後續上妝更輕鬆，91%美容成分添加的飾底乳，全臉使用或是局部打底都很百搭，透過正確校色還能夠降低後續底妝使用量，無腦遮蓋瑕疵超簡單。

＃FANCL 亮澤盈潤隔離霜，18g、售價990元

在妝前乳的品項上，日系品牌從來都不會讓人失望，FANCL以無添加推出的亮澤盈潤隔離霜，雖然是針對乾性肌膚設計，添加亮澤緊緻盈潤油增加滋養效果，但質地卻相當水潤輕透，蘊含的魔幻亮紫配方，更是蠟黃肌膚的救星，可以零失真的提亮膚色，平時不想上妝，卻又想看起來氣色提升，抹這一瓶就搞定。

＃PONY EFFECT 水透潤妝前防護乳，50g、售價950元

由彩妝大神PONY所創立的品牌PONY EFFECT向來以高CP值受到粉絲歡迎，其中，「金管」水透光妝前防護乳穩坐韓系銷量寶座，成為品牌熱賣第一；針對秋冬再次推出「白管」水透潤妝前防護乳，添加酪梨萃取、角鯊烷與欖仁果萃取提升滋潤度，幫助柔嫩補水的同時，也能創造不卡粉肌底，同時擁有SPF 50+、PA++++，等於一瓶就能滿足防曬、保養的需求，懶人必備！