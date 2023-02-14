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許光漢「不敢相信」《鬼家人》爆紅　與林柏宏來FENDI過情人節　

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記者鮑璿安／台中報導

FENDI 台中新光三越男裝店開幕，今（14日）請到《關於我和鬼變成家人的那件事》主演許光漢、林柏宏以及女星陳庭妮出席，對於電影獲得好成績是又驚又喜，至於若是破億會以什麼方式答謝粉絲，兩人則默契保守回應，「那就先等到破億再來想，現在還不敢相信。」

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲許光漢詮釋抽鬚擴型牛仔外套造型 。（圖／品牌提供）

許光漢詮釋抽鬚擴型牛仔外套造型，對他而言是全新的嘗試，「全身都很喜歡，這次波西米亞風很自在，剛好最近想嘗試有別以往的造型，畢竟電影都嘗試了。」他與林柏宏演出新電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在2月10日上映，全台票房更達4700萬，對於如此好成績，許光漢結合電影中經典台詞表示：「不敢相信，很感謝大家喜歡這部片。」是否先承諾破億後如何答謝觀眾？他保守喊話林柏宏，要彼此討論一下再決定。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏（左）與許光漢演出《關於我和鬼變成家人的那件事》獲得好成績。（圖／品牌提供）

恰好今天是西洋情人節，三人都在工作中度過，林柏宏自然先問候許光漢情人節快樂，他還說自己不是「過節派」，平日也能過情人節，對於身上的Soft Baguette Trunk 包款非常喜愛，認為收到這樣的禮物就會很開心。而已經被求婚成功的陳庭妮會如何與另一半胡宇威過節？她搞笑表示自己沒有那麼愛過節，在媒體詢問下，只好承諾「等下馬上傳訊息給他（胡宇威）」。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮演繹FENDI 緞面短版西裝外套 。（圖／品牌提供）

陳庭妮此次演繹FENDI 緞面短版西裝外套，稍微露出中空腰線，她說：「今天這套是第一眼就看到，Y2K加上科技感，近年來很少接觸，也算是新風格跟大家見面。」她也順道推薦男裝店的單品，休閒風格連自己都可以駕馭。FENDI 台中新光三越男裝店開幕，佔地111平方公尺，採用 Fendi One 設計概念，以綠色和駝色為主色調，全店販售有春夏23男裝系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 台中新光三越男裝店開幕 。（圖／品牌提供）
 

關鍵字：

許光漢, 林柏宏, 陳庭妮, FENDI, 台中

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