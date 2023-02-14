東森自然美實力堅強！三度獲「生醫界奧斯卡」SNQ國家品質標章肯定

▲東森自然美三度獲SNQ國家品質標章肯定，今頒獎典禮由由經濟部工業局主任秘書周崇斌(前排左)擔任頒獎人，東森自然美加盟事業部副總羅少庭(前排右)代表受獎。（圖／記者湯興漢，下同）

記者林璟倩／台北報導

象徵國家級肯定的SNQ國家品質標章今(2/14)於美福大飯店舉行第25屆頒獎典禮，東森自然美「18%煥新精膚酸精華」及東森旗下品牌ecKare森美妍「淨化防護複方精油01」雙雙榮獲「SNQ國家品質標章」認證。頒獎典禮現場政要雲集，副總統賴清德也親臨勉勵得獎者並看好生醫產業將成為另一「護國神山」的兆元產業，既護國又護健康。

▲由國家生技醫療產業策進會（生策會）主辦的SNQ認證，頒獎典禮政要雲集，副總統賴清德也出席勉勵得獎者。

有著「生醫界奧斯卡」盛名的SNQ國家品質標章是由國家生技醫療產業策進會（生策會）召集全台超過120位權威學者專家，經過嚴謹、專業的科學驗證審查，所篩選出優質的生技、醫藥與保健產品及服務。本屆包括醫療與產品共五大類、17項類組，超過677個項目競逐。生策中心董事長王金平表示得獎的都是在生醫新世代共同開創品質及格局的佼佼者；而總召集人陳維昭也肯定許多得獎者皆達到可以優先推薦輸出國際的水準。

近年東森自然美展現科研實力爆棚，接連獲得專業機構獎項肯定，此次東森自然美「18%煥新精膚酸精華」及森美妍「淨化防護複方精油01」榮獲「SNQ國家品質標章－化妝品類／日常基礎保養組」認證，今由東森自然美加盟事業部副總羅少庭及ecKare東森消費聯盟副總陳詠青共同出席授證。東森自然美自2020年起參與至今，連續3年皆獲得國家級肯定，目前累計榮獲2座「國家生技醫療品質獎－銅獎」及11個SNQ國家品質標章，給予消費者安全與品質的保證。

▲東森自然美加盟事業部副總羅少庭(左)及ecKare東森消費聯盟副總陳詠青(右)共同出席SNQ國家品質標章頒獎典禮。

羅少庭表示，在東森集團總裁王令麟的霸氣領軍下，近兩年獲獎連連橫掃國內外獎項，憑藉自然美超強研發實力及卓越品質再度榮獲國家級大獎肯定，2023年開春即傳來捷報，對東森自然美團隊而言都是莫大的鼓勵。東森自然美堅持透過科學佐證、實際數據與驗證結果來開發產品，我們就是扎實準備、不斷測試再驗證，並透過市場調查來完成商品的實驗數據。從研發、生產到通路端，安全品質也可以再次作一個回顧，針對未來商品開發發展做精進，延續「東森嚴選」之標準提供給消費者更好的服務與品質。

▲東森自然美「18%煥新淨膚酸精華」及森美妍「淨化防護複方精油01」榮獲「SNQ國家品質標章－化妝品類／日常基礎保養組」認證。

羅少庭說明，本次獲獎的「18%煥新淨膚酸精華」以最新流行的複合酸精研打造，獨家多層次角質更新科技，綜合多方功效溫和調理，有效協同肌膚代謝，疏通淨化、緊緻毛孔。核心主成分包含杏仁酸AHA、水楊酸BHA與葡萄糖酸內酯PHA，可溫和滲透、收斂毛孔，調理肌膚油水平衡，而杏仁酸也是酸類中最溫和的，有亮白淨膚效果；加乘活性成分胜肽酸與琥珀酸，可改善肌膚暗沉、淡化皺紋，其中琥珀酸更是調理皮脂分泌、毛孔緊緻收斂的神隊友，產品所使用的複合酸結合鎖水磁石，同時讓肌膚保持水嫩，產品經過肌膚測試可安心使用。

東森自然美表示，為分享國家級喜悅，東森自然美加盟門市特別針對此次獲認證的「18%煥新淨膚酸精華」祭出優惠SPA活動，大方推出現省萬元以上的「美麗99美肌課程」以及「心動99身體課程」，陪伴消費者在2023新春開光招好運，由內而外散發高級感膚質，美麗一整年。