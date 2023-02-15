紐約時裝周／楊祐寧老婆透視裝火辣過情人節　合體朴恩斌看TORY BURCH大秀

記者王則絲／台北報導

楊祐寧老婆Melinda在台灣時間情人節這天飛往紐約參加TORY BURCH 2023秋冬系列時裝秀，以透視裝的性感女人味造型亮相，並接受《ET FASHION》的訪問，分享第一次看秀心情，以及當天的「準媽媽小心機」風格，同場現身的還有以韓劇《非常律師》爆紅的朴恩斌，一抹甜笑電翻。

▲Melinda、朴恩斌出席TORY BURCH大秀。（圖／品牌提供）

Melinda在情人節這天沒有和老公楊祐寧一起過，而是飛往紐約出席TORY BURCH 2023秋冬大秀，這是她第一次獲邀參與時裝周盛事，她表示心情既緊張又興奮，當天她身穿深藍色半透明的上衣，透出內搭黑Bra，並由棕色迷你裙疊搭薄荷綠色緞面長裙突顯個性，Melind幽默說道：「這是一個準媽媽還是保有性感小心機的風格。」

TORY BURCH 2023秋冬系列於錢伯斯街（Chambers Street）51號建築舉行發表，現場投射「米洛的維納斯」圖像，以雕像上頭歷盡風霜的損傷，來呼應本季「不完美之美」的主軸。設計師Tory Burch提到：「這個系列是關於一份不需要道歉的自信心，女性不再受框架的規範。本季我們想挑戰美感及女性特質，我們打破傳統的衣櫥，並且以輕鬆的心態重新建立它。」

本季Tory Burch採用了反差極大的各式面料，像是華麗奢華與科技感的光澤與霧面材料，領子線條顯得慵懶，寬大的肩線在腰部縮緊，並搭配鬆身的寬褲或是五分裙收尾，黑色網襪則是幾乎貫穿整場大秀，全季整體散發時髦優雅、同時具瀟灑個性的女人味。

然而焦點在於細節的展現，透過安全別針、女性襯衣、束腰馬甲⋯⋯等元素，將這些以往需要被隱藏的部分，放大並外放呈現，數款高跟鞋履的鞋跟上還能看到似是損壞裂痕的設計，手袋上經典的T字Logo還搖搖欲墜的掛在包上，處處都在提醒女性們即便有著大眾眼光中的瑕疵，仍能展現獨特美感。