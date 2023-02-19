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早春必收「風衣」！下襬像洋裝好甜美　質感百褶套上就時髦

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

春天的天氣難以預料，前一天晴天，隔天突然下起雨來，甚至氣溫驟降10度都是常見的事，為了預防這種情況發生，大家通常都會備著一件風衣。一件好的風衣不只可以擋風，也具有防潑水功能，讓你輕鬆應付春天，一件就有型，而且輕鬆自在毫不笨重。

Alexander McQueen

延續2022春夏的設計，Alexander McQueen 2023早春的風衣維持著最典型的俐落剪裁，結合可以塑型的大袖子，如短洋裝般的蓬鬆下襬，為整體設計增加更多女性感，也讓單品擁有更多細節能夠探索。

▲有如洋裝般的下擺，為整件風衣增加更多可愛感。（圖／翻攝自Alexander McQueen官網）

▲有如洋裝般的下襬，為整件風衣增加更多可愛感。（圖／翻攝自Alexander McQueen官網）

Maison Margiela

簡約俐落，一直以來都是Maison Margiela的品牌特色，即使是在John Galliano的時期仍不變其本色，將風衣以最簡單的方式呈現，增加實用性，同時也在袖口增加束帶，口袋、衣領、內襯的格紋細節與單調的外層材質呼應，讓單品更值得仔細玩味。

▲內襯與後領呼應，袖子的束帶不只可以防風，也為風衣增加多樣性。（圖／翻攝自Maison Margiela官網）

▲內襯與後領呼應，袖子的束帶不只可以防風，也為風衣增加多樣性。（圖／翻攝自Maison Margiela官網）

Sacai

Sacai暫停了經典的拼接，反而是利用百褶、束帶等等的元素讓整件風衣更具有特色，利用百褶容易隨動作擺盪、被風吹起的特色，讓單品更具備互動性，並非所見即所得，而是能夠與不同的場合、不同的穿著互動，進而出現更多種不同的風格。

▲這季Sacai暫停了拼接，反而讓百摺成為組成風衣的主要元素，讓人耳目一新。（圖／翻攝自Sacai官網）

▲Sacai讓百褶成為組成風衣的主要元素，讓人耳目一新。（圖／翻攝自Sacai官網）

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關鍵字：

Alexander McQueen, Maison Margiela, Sacai

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