絕美「迷你富士山」開箱！竟是巧克力剖面太驚喜　一座嚐到5種口味超滿足

文、圖／Ean

農曆年後走訪一趟日本，為旅居東京的外甥女拍攝婚禮前被稱為「兩親會」的新人雙方家長見面餐敘，爾後到 FUFU 河口湖入住一晚並終於首次見到富士山，直呼幸運！隔兩天回到東京，外甥女很有心的送了我一份禮物，要謝謝我專程赴日掌鏡幫她留下珍貴畫面。我一打開，裏頭竟然是一座富士山，慶祝我第一次看富士山就成功的人生初體驗！重點它不是擺設、是真正可食用，是座巧克力來著，從包裝盒到被命名為山菓子的巧克力本身，無一不美。實在太驚艷，趕快問是在哪可獲此仙物，原來是來自一間今年最新開幕的「小樂園」茶沙龍，我決定要當應是第一位把富士山巧克力帶回台灣開箱的國民舅舅，愚公移山的創舉希望可以成功。

▲外甥女夫婦送給舅舅我的驚喜禮物。

▲兩親會，選在專門用來舉辦此等重要宴席的餐廳「治作」進行，相當有味道。

▲如何在轉瞬間抓到動人畫面，若能再賦予照片情境那就更棒了！一張女兒鞠躬感謝父母的照片，是本次眾多照片中最打動人的、包括主角自己，情深意重盡在一個彎腰、一個揮手，感謝與祝福都在不言中…。

▲屬於活動事件的本次拍攝具有一定難度，因為不是擺拍，大多時候得睜大眼睛迅速捕捉、偶爾適時引導但還是要符合當時氣氛，自然為主！這回使用的是 Canon EOS R3 搭配 RF 50mm F1.2 L USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM 多顆鏡頭與 Profoto B10、A10 燈具完成拍攝。

以「桃花源境土產店」為概念的這間「小樂園」，1／21剛在東京澀谷開幕，風格強烈帶些異國感的店內風格，加上每日限量、宛如藝術品般的甜點，隨即在當地設計圈引起高度關注！不只有我獲得的春季富士山，他們共推出了日本六大名山巧克力，其他還有像是大分縣的由布岳、北海道的利尻山以及鹿兒島的櫻島御岳等等，每座造型連同包裝盒設計都不同。每座山的山形都非常逼真，外甥女跟我分享，負責產品開發的設計師是日本武藏野美術大學雕刻學科第一名畢業的高材生，下了很大功夫在精密測量山形等工作上，才能成就這栩栩如生的甜點神品，職人精神教人敬佩！

▲在 「FUFU 河口湖」客房裡，不用出門就能欣賞日出的富士山，太幸福！

▲收到禮物、喜不自勝的舅舅。

▲連包裝盒裡都成了展示舞台，太有設計感。

如何把這份賞心悅目的精緻甜點帶回台灣，確實需要多些呵護，深怕一不小心就會山崩雪融甚至走山，好在這回是搭商務艙，讓我的富士山可跟著我舒服的上飛機，減少碰撞擠壓的機會。不得不說，日航商務艙從在羽田機場的貴賓休息室到機上服務與餐點，確實都有高度水準，沒話說。

▲日航商務艙的整體服務包括軟硬體都很具水準。

▲小心翼翼的把富士山帶上飛機。

富士山很順利的讓我搬回台灣，小樂園在包裝盒的運送設計上確實也下了心思，在不影響美感的前提下，讓山體能盡量維持穩固，不容易。這麼美的甜點，我特別選在全台灣最適合的優雅所在進行開箱儀式！為何會說淡水的「之間 茶食器」最合適？那是因為「小樂園」店裡都是選擇台灣茶來讓客人搭配甜點，而之間 茶食器一直也就以碗泡方式、將多種在地好茶呈現給國內外客人，正好用來佐來自東京的這超美巧克力，只能說再契合不過！

▲之間 茶食器特別準備了器皿當座，這下真像個藝術品了。

▲很具儀式感的開箱。

▲即使捨不得還是要切下第一刀，實在太好奇口味了。

「這巧克力會好吃嗎？」相信大家都跟我有著同樣疑問！我原以為充其量可能就是用來拍照留念的網美商品，沒想到，還真是好吃！春天的富士山，這座3776公尺的日本第一高峰，原來是能被品嚐得到的！切開後，驚喜發現不同地層竟由不同風味組成，確實非常用心。

▲切開後好有層次的組成，相當好吃！

山肌｜是美麗藍色和淺蔥色的白巧克力

山頂｜草莓和櫻花鹽漬與酸甜的巧克力奶油，這是我最喜愛的部分

中段｜抹茶海綿蛋糕和紅豆

下段｜櫻葉的巧克力奶油

山底｜使用靜岡抹茶的巧克力脆片來支撐山體

我們一邊品著之間準備的好茶，一邊品嚐一邊稱讚著這份美的極致…也謝謝因為有外甥女的這份禮物，把大家又聚在一起，真好！

▲美好生活，一切盡在用心。

/ Info. /

小樂園

官網

地址：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-9（​代々木上原駅徒歩5分 / 代々木八幡駅徒歩5分）

之間 茶食器

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地址：新北市淡水區中正路330號

預約電話：（02）26297709

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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