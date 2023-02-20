輕薄針織衫一路穿到夏天　Miu Miu疊穿法學起來、凱莉珍娜極短版超性感

實習記者蔡孟廷／綜合報導

Y2K潮流仍未退燒，其變體「Balletcore」隨即接踵而來，越來越多品牌嗅到了這波潮流，推出許多短款、貼身的針織衫，春天穿做為內搭不只能夠防寒保暖，一路穿到夏天輕薄的材質也不會顯得怪異，而是利用緊身的輕薄上衣降低「Balletcore」的門檻，每個人都可以輕鬆穿上身，簡單追上流行，成為眾人焦點。

Miu Miu

2023春夏Miu Miu反璞歸真，捨棄了過分女性化的剪裁，而是利用中性的版型、輕薄的材質去重塑女性的樣貌，長袖針織上衣利用極薄的特性，營造出屬於Miu Miu女孩充滿知性與智慧的新式性感，更模糊性別，讓男女都能穿。

▲Miu Miu長袖針織上衣。（圖／翻攝自IG@miumiu）



Jacquemus

一說到法國的獨立設計師，肯定馬上就會想到Jacquemus，就連社交名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner） 都搶先穿上品牌最新一季的設計，透視的黑色極薄針織長袖上衣，不只可以防曬，更讓凱莉的好身材一覽無遺，利用這種性感的布料釣人胃口，再用最簡單的設計讓人目不轉睛。

▲Kylie Jenner都愛不釋手的輕薄極短款針織上衣，是春夏必備的首選單品。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

Sandy Liang

Sandy Liang在今年春夏將Y2K玩出極致，露肚臍的極低腰長裙、酷帥的復古小包與略顯嚴肅的灰色、卡其色卻配上活潑、無處不散發的年輕的剪裁，加上芭蕾舞鞋、蕾絲、緊身上衣等等的元素，讓透膚的性感與「Balletcore」並行。