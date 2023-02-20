fb ig video ETtoday search mobile

輕薄針織衫一路穿到夏天　Miu Miu疊穿法學起來、凱莉珍娜極短版超性感

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

Y2K潮流仍未退燒，其變體「Balletcore」隨即接踵而來，越來越多品牌嗅到了這波潮流，推出許多短款、貼身的針織衫，春天穿做為內搭不只能夠防寒保暖，一路穿到夏天輕薄的材質也不會顯得怪異，而是利用緊身的輕薄上衣降低「Balletcore」的門檻，每個人都可以輕鬆穿上身，簡單追上流行，成為眾人焦點。

Miu Miu

2023春夏Miu Miu反璞歸真，捨棄了過分女性化的剪裁，而是利用中性的版型、輕薄的材質去重塑女性的樣貌，長袖針織上衣利用極薄的特性，營造出屬於Miu Miu女孩充滿知性與智慧的新式性感，更模糊性別，讓男女都能穿。 

▲輕薄短款針織上衣 。（圖／翻攝自IG）

▲Miu Miu長袖針織上衣。（圖／翻攝自IG@miumiu）

Jacquemus

一說到法國的獨立設計師，肯定馬上就會想到Jacquemus，就連社交名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner） 都搶先穿上品牌最新一季的設計，透視的黑色極薄針織長袖上衣，不只可以防曬，更讓凱莉的好身材一覽無遺，利用這種性感的布料釣人胃口，再用最簡單的設計讓人目不轉睛。

▲Kylie Jenner都愛不釋手的輕薄短款針織上衣，是春夏必備的首選單品。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

▲Kylie Jenner都愛不釋手的輕薄極短款針織上衣，是春夏必備的首選單品。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

Sandy Liang

Sandy Liang在今年春夏將Y2K玩出極致，露肚臍的極低腰長裙、酷帥的復古小包與略顯嚴肅的灰色、卡其色卻配上活潑、無處不散發的年輕的剪裁，加上芭蕾舞鞋、蕾絲、緊身上衣等等的元素，讓透膚的性感與「Balletcore」並行。


關鍵字：

Miu Miu, Sandy Liang, Jacquemus, 針織衫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開

星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

朴信惠公主頭造型逆齡回18歲少女　網質疑：不相信她生過！ 20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上 快樂決定於心態！心態好的人常有的「6個習慣」，你做到幾個？ 星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒 韓網傳「戀愛角色測試」測出你是哪種男／女友類型？還能看出MBTI人格！ 5個超實用「衣架絕技」！鞋櫃變兩倍大　晾枕頭、曬內衣不再掉滿地 不是明星主打卻默默封神的「寶藏級保養」！抗老乳霜千元有找簡直佛系品牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面