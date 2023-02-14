小心骨質流失！營養師曝5種「偷鈣食物」　肉吃太多也NG

▲營養師提醒有些食物會導致骨質流失，吃多容易骨質疏鬆。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

說到補鈣，許多人都會想到牛奶，但光補鈣不注意鈣的流失，小心讓補鈣效果大打折扣，甚至流失的比補的更多！營養師谷傳玲就在小紅書上提醒，有5種「偷鈣食物」平時要少吃、適量吃，這些食物吃多了容易影響鈣的吸收或是增加鈣質流失， 讓你的骨頭變「脆」，容易骨折。

＃高鹽食物



高鹽食物裡含有很多的鈉離子，研究發現身體每排出2300毫克的鈉，就會同時排出40～60毫克的鈣，而且鹽吃多了，不僅增加鈣流失，還容易高血壓、中風，所以每天吃的鹽最好別超過5g。

另外也要注意，許多加工食物裡都有「隱性鹽」，像是酸梅話梅、洋芋片、魷魚乾、香腸、培根等。

＃碳酸飲料



碳酸飲料裡含有的磷酸會影響鈣的吸收，而且碳酸飲料的含糖量通常都很高，喝多了不僅容易缺鈣， 還容易蛀牙、發胖。

＃咖啡



咖啡利尿，尿的越多，體內鈣質流失的也就越多。但現代人大多都有喝咖啡的習慣，如果要喝建議每天咖啡因攝取別超過400毫克，大概相當於2杯大杯美式，谷傳玲更建議喝咖啡的時候可以加點牛奶，幫助補充鈣質。

＃過量攝取蛋白質



肉、蛋、奶等蛋白質食物很營養，但若是吃太多就會增加體液的酸性，身體就會動用更多的鈣來調節，因而增加鈣的流失，而且蛋白質吃太多，還會增加肝腎的負擔，且蛋白質還可以轉化成脂肪，讓人越吃越胖。所以就算是很營養的食物，也要適量。

＃草酸含量高的食物



像是菠菜、莧菜、空心菜等草酸含量高，而草酸會在腸道裡妨礙鈣的吸收，所以吃這些蔬菜的時候，建議先用沸水汆燙個幾十秒再烹調，這樣就能減少草酸的含量。