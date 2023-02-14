Lisa拿薯條、爆米花加大辣　超性感看CELINE男裝秀同場柏金包始祖

▲Lisa穿著2023冬季系列皮草外套，性感又搖滾。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

CELINE在巴黎舉辦2023冬季男裝秀，南韓女團BLACKPINK成員Lisa身為品牌代言人，理所當然是嘉賓，她穿著黑色皮草外套，內搭Bra隱約可見，後續釋出的幕後照片中，只見她拿著麥當勞薯條躺在床上、捧著爆米花蹲在地上，都秀出蜜大腿，完美線條令人目不轉睛。同場還有催生HERMES（愛馬仕）柏金包的英國女星珍柏金（Jane Birkin），一派隨興卻風采迷人。

▲Lisa拿著薯條、爆米花拍照，不知有沒有吃？（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

男裝秀的地點，選在對CELINE創意總監Hedi Slimane來說充滿意義的Le Palace（巴黎劇院）。巴黎劇院建於17世紀，曾是劇院、音樂廳，1978年成為夜總會，能欣賞表演、享受舞會，成為音樂、藝術、時尚等名流聚集之地，其中包括卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等人。Hedi Slimane從16歲開始便常到巴黎劇院度過夜晚，因此受到許多啟發，2018年他在該地舉辦50歲生日派對，可見在他的人生中，巴黎劇院有多麽重要。

▲2023秋冬CELINE男裝系列，緊身皮褲貫穿，怎麼搭都行。

搖滾中帶著陰柔，是屬於Hedi Slimane的基調，2023冬季男裝的核心單品是緊身黑色皮褲，可以搭配鑲了鉚釘、水鑽的機車或賽車夾克，也可以穿上丹寧襯衫、運動外套，或是皮草、西裝、長大衣，看似截然不同，又全部合理，型塑出CELINE男裝在不同場合的風貌。

▲Hedi Slimane打造的CELINE，帶著搖滾不羈的風情。

Lisa穿著皮草外套、短褲、長靴看秀，很有搖滾個性，並火辣地露出大腿與Bra，性感破表。76歲的英國女星珍柏金也是座上賓，以寬鬆的黑色長大衣、白色帆布鞋現身，自在、隨興，又很優雅，與Lisa分屬兩個世代、分別來自東西方，看秀造型大異其趣，但各有氣勢，同場還有「法國第一美人」之稱的資深女星凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）等，星光閃閃。

▲英國女星珍柏金顯得隨興自在，又很優雅。





▲有「法國第一美人」之稱的女星凱撒琳丹尼芙。