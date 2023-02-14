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頭髮好毛燥？專家：養成「3個習慣」，讓頭皮健康、髮絲乖乖聽話

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▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／Unsplash）

▲想讓髮絲乖乖聽話有秘訣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

身處天氣多變的台灣，因為溼氣或換季溫差經常會造成頭髮毛燥或頭皮敏感，讓整理頭髮往往成為女孩們最容易放棄的細節。想讓頭髮蓬鬆健康、乖乖聽話，絕非難事！義大利手工精品梳具tek提出只要平時養成3大習慣，擁有一頭秀髮非難事！

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

健康頭皮養成習慣1：早晨梳頭順髮醒腦

柔順髮質都是梳出來的！早晨出門前以柔軟的梳具按摩頭皮，從頂部往後到後腦穴位梳順，尤其可針對髮絲濃密的後頸部按摩，再從頂部往前額髮根向下梳。按摩同時提神醒腦，讓整天的髮絲柔順避免增加斷髮危機。

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

健康頭皮養成習慣2：晚間按摩舒緩頭皮

除了早晨梳頭外，晚間梳頭也是舒緩頭皮的好習慣。建議鏡子前可以擺放第二支梳子，在外出回來或洗髮前以具有彈力氣墊的梳具清除頭皮髒汙，並使用梳具按摩舒緩緊繃了一整天的頭皮，能夠促進血液循環，減少頭髮打結、靜電機會。另外，若是想在洗髮後吹乾前進行梳髮按摩，建議洗完頭將水分擦乾並噴灑適合的頭皮養髮液之後進行約3分鐘的頭皮按摩，除了可以活絡頭皮之外還可以幫助養髮液的吸收。

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

健康頭皮養成習慣3：經常變換造型

中長髮若自然放下容易顯得沒精神，尤其頭型較扁的女孩更需要每天綁髮讓整體造型更好看，在綁髮時除了挑選彈性佳且不易咬髮的髮圈，也應該經常變換不同的綁髮方式，轉換受到壓力的頭皮位置，避免損害毛囊造成打結、頭痛。

▲▼專家：養成「3個習慣」，讓髮絲乖乖聽話 。（圖／品牌提供）

▲tek × L. ERICKSON聯名髮飾梳組，2／16開賣。

關鍵字：

頭髮, 髮絲, 日常習慣, 梳髮, 頭皮

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