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總愛拖到最後一刻？網搜「5個方法」立刻治好你的拖延症

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▲▼網搜「5個方法」治好你的拖延症 。（圖／Unsplash）

▲拖延症是一種惡性循環，也會影響到睡眠作息。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

你也是每次都把事情拖到最後才做嗎？覺得時間不夠用，但偏偏每次該認真的時候都在放空，直到火燒屁股了才願意認真，有這樣的心態，代表你還無法對自己負責，網搜「5個方法」，教你即刻改掉你的拖延症。

▲▼網搜「5個方法」治好你的拖延症 。（圖／Unsplash）

#不要給大腦反應機會

每天起床總覺得身心俱疲，想了想還是等一下再做好了？專家分享對付早起拖延症的方法就是，一聽到鈴聲就開始動作，把自己當成一台機器，只要行動不需要思考，也不用做任何心理準備，你想得越多，反而拖得越久。

#難的事情要放在早上做

有時候拖拖拉拉，心中焦慮感達到最高點，搞得什麼事情都做不好，建議越早開始動手，焦慮感會越低，你越往後推遲，就越想拖延，被迫熬夜隔天又疲憊，陷入惡性循環。

▲▼網搜「5個方法」治好你的拖延症 。（圖／Unsplash）

#訂下每件事情的時間表

有時候會拖延是覺得時間還很多，建議把待辦事項列舉出來，設下每一件事情的進度和deadline，你只管照著你的計劃進行就好。

#把握好拖延的界線

其實拖延人人多少都會，不過答應別人的承諾不能拖，你可以拖到最後才完成，但是絕對要如期交付工作，這才是負責任的態度。

▲▼網搜「5個方法」治好你的拖延症 。（圖／Unsplash）

#要嘛工作、要嘛休息

有些人會覺得自己一直在工作，但是成效總是不彰，建議可以計算一下你工作時間和實際工作時間，有的人甚至工作6小時，有3個小時在做無謂的事，試著把休息和工作完整切割，別讓自己處於模糊地帶，否則拖延、熬夜、早上起不來的無限輪迴。

關鍵字：

拖延症, 積極, 焦慮

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