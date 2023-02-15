fb ig video ETtoday search mobile

LV終於選定！宣布由「菲董」接棒男裝創意總監　潮流大神即將發威

>

記者王則絲／外電報導

LOUIS VUITTON（路易威登）自Virgil Abloh於2021年11月去世以來，男裝創意總監一職空窗長達一年多，而今（台灣時間15日凌晨）LOUIS VUITTON官方正式宣布由「菲董」Pharrell Williams接下職位，早在時尚圈叱吒十多年的Pharrell Williams堪稱「潮流大神」，未來將如何在品牌大顯神威，令眾人期待不已。

▲菲董 。（圖／翻攝自IG）

▲LOUIS VUITTON宣布由「菲董」Pharrell Williams擔任新任男裝創意總監。（圖／翻攝自IG）

LOUIS VUITTON在Virgil Abloh去世後，一直沒有選定新任設計師，長達一年多空窗期間，外界推測過許多可能的名單，包括設計師Martine Rose、Jonathan Anderson⋯⋯甚至Kanye West都曾被當成接班人選，但果然沒這麼簡單，LOUIS VUITTON首席執行官Pietro Beccari任命了意料之外的人選——「菲董」Pharrell Williams成為新任男裝創意總監，而Pharrell的首個作品將會在明年6月的巴黎男裝周展出，令粉絲們興奮期待。

▲菲董 。（圖／翻攝自IG）

▲Pharrell Williams於時尚潮流圈是極具影響力的人物。（圖／達志影像）

今年49歲的Pharrell Williams是一個無法被準確歸類的名人，他身兼製作人、歌手、造型師、潮牌主理人、設計師⋯⋯並且在每個領域都有出色表現，是非常成功的極致斜槓案例。

Pharrell Williams早在時尚潮流圈打滾多年，他與Nigo一起創立潮牌Billionaire Boys Club（BBC）、共同擁有Human Made，並曾經與許多精品大牌合作，他還於2015年獲頒美國時裝設計師協會大獎（CFDA ）「Fashion Icon」大獎，只要是他穿過的單品，沒有不爆紅的；且近期亮相皆戴著與Tiffany & Co.聯名的鑽石墨鏡，也揭示Pharrell與Tiffany & Co.、LVMH集團之間緊密的關係。雖說Pharrell Williams在時尚潮流圈裡早已聲名大噪，但他更偏向是擁有強大影響力的社群意見領袖，因此本次任命依然讓各界十分驚喜。

聲明中提及，LOUIS VUITTON首席執行官Pietro Beccari表示：「我很高興歡迎Pharrell回到家，在2004年和2008年為路易威登合作後，作為我們的新男裝創意總監。他超越時尚的創意願景，無疑將帶領LOUIS VUITTON邁向全新，且令人興奮的新篇章。」而Pharrell Williams也率先清空了自己的IG，象徵著一個新的開始。

關鍵字：

Louis Vuitton, LV, 路易威登, 創意總監, 菲董, Pharrell Williams

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

安格斯12星座一周運勢2／13-2／19　巨蟹魅力增強、處女可以脫單了

安格斯12星座一周運勢2／13-2／19　巨蟹魅力增強、處女可以脫單了

吃宵夜不怕胖，避開「1種食物」是關鍵！　加碼有助減肥3食物 總愛拖到最後一刻？網搜「5個方法」立刻治好你的拖延症 最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現 LV終於選定！宣布由「菲董」接棒男裝創意總監　潮流大神即將發威 許光漢「不敢相信」《鬼家人》爆紅　與林柏宏來FENDI過情人節　 超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點 寬大「蓬鬆鞋」掀起潮流！Dior聯名獨領風騷、CDG X Salomon令人期待

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面