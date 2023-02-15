LV終於選定！宣布由「菲董」接棒男裝創意總監　潮流大神即將發威

記者王則絲／外電報導

LOUIS VUITTON（路易威登）自Virgil Abloh於2021年11月去世以來，男裝創意總監一職空窗長達一年多，而今（台灣時間15日凌晨）LOUIS VUITTON官方正式宣布由「菲董」Pharrell Williams接下職位，早在時尚圈叱吒十多年的Pharrell Williams堪稱「潮流大神」，未來將如何在品牌大顯神威，令眾人期待不已。

▲LOUIS VUITTON宣布由「菲董」Pharrell Williams擔任新任男裝創意總監。（圖／翻攝自IG）



LOUIS VUITTON在Virgil Abloh去世後，一直沒有選定新任設計師，長達一年多空窗期間，外界推測過許多可能的名單，包括設計師Martine Rose、Jonathan Anderson⋯⋯甚至Kanye West都曾被當成接班人選，但果然沒這麼簡單，LOUIS VUITTON首席執行官Pietro Beccari任命了意料之外的人選——「菲董」Pharrell Williams成為新任男裝創意總監，而Pharrell的首個作品將會在明年6月的巴黎男裝周展出，令粉絲們興奮期待。

▲Pharrell Williams於時尚潮流圈是極具影響力的人物。（圖／達志影像）



今年49歲的Pharrell Williams是一個無法被準確歸類的名人，他身兼製作人、歌手、造型師、潮牌主理人、設計師⋯⋯並且在每個領域都有出色表現，是非常成功的極致斜槓案例。

Pharrell Williams早在時尚潮流圈打滾多年，他與Nigo一起創立潮牌Billionaire Boys Club（BBC）、共同擁有Human Made，並曾經與許多精品大牌合作，他還於2015年獲頒美國時裝設計師協會大獎（CFDA ）「Fashion Icon」大獎，只要是他穿過的單品，沒有不爆紅的；且近期亮相皆戴著與Tiffany & Co.聯名的鑽石墨鏡，也揭示Pharrell與Tiffany & Co.、LVMH集團之間緊密的關係。雖說Pharrell Williams在時尚潮流圈裡早已聲名大噪，但他更偏向是擁有強大影響力的社群意見領袖，因此本次任命依然讓各界十分驚喜。

聲明中提及，LOUIS VUITTON首席執行官Pietro Beccari表示：「我很高興歡迎Pharrell回到家，在2004年和2008年為路易威登合作後，作為我們的新男裝創意總監。他超越時尚的創意願景，無疑將帶領LOUIS VUITTON邁向全新，且令人興奮的新篇章。」而Pharrell Williams也率先清空了自己的IG，象徵著一個新的開始。