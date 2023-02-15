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皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法！簡單3步驟get少女感美眸

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▲▼ 皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲許多女星明亮清澈的雙眼被稱為「星星眼」，不僅顯得靈動有神還有少女感。（圖／翻攝IG@skuukzky）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

網路上常用「星星眼」一詞形容清澈透亮、水汪汪的雙眼，明亮的眼睛不僅讓人看起來靈動，相對發紅混濁的眼睛，更顯得年輕有朝氣，也是少女感的關鍵之一。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套能幫助養成「星星眼」的眼部保養方式，簡單3步驟就能輕鬆完成。

想養成白淨明亮的「星星眼」，護理重點瞼板腺，瞼板腺是眼緣周圍用來分泌油脂的腺體，約有20～25個，作用是幫助生成淚膜上的脂質層，保持眼睛滋潤。如果油脂分泌不佳，就容易讓眼睛發紅、發乾，甚至導致經常揉眼，加速眼周細紋產生。像是有些人眼周眼瞼上常出現小顆粒，那就是在化妝、灰塵、隱形眼鏡等外界因素影響下，瞼板腺堵塞形成的，如果不及時護理就經常會長。

▲▼ 皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 1：熱敷幫助放鬆眼周

而護理瞼板腺的第一步，首先要放鬆眼周。可先塗抹精油或眼部精華，在眼周的太陽穴、眉毛、眼球下方等位置輕輕按摩，（看個人時間、情況，按摩這步也可跳過），用熱毛巾或蒸氣眼罩熱敷眼睛5分鐘，幫助軟化油脂和分泌物。

▲▼ 皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：按摩瞼板腺
放鬆眼周後閉上眼，按照瞼板腺的方向，輕輕用棉花幫按摩幫助清理。上眼皮的方向是從上到下，下眼皮是由下而上，注意力度一定要放輕。

▲▼ 皮膚科醫師教「養成星星眼」護理法 。（圖／翻攝小紅書）

Step 3：清潔多餘油脂並滋潤雙眼

按摩結束後，用人工淚液浸濕棉花棒，沿著眼瞼邊緣輕輕擦去油脂。堵塞厲害的人，可以看到棉花棒上會有淡淡的黃色。將眼瞼上的油脂擦拭乾淨後，再用人工淚液為眼睛補充水分就完成了。要注意的是，不能使用生理食鹽水替代人工淚液，建議一周做2～3次，就能擁有白白淨淨的美麗雙眼。

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關鍵字：

保養, 護膚, 星星眼, 眼部護理, 皮膚科醫師, 醫生

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