Jennie香奈兒網球拍包Q爆　連鏡子也是小香

▲Jennie背著香奈兒網球拍造型包，模樣可愛極了。（圖／翻攝jennierubyjane IG）



記者陳雅韻／台北報導

昨天是西洋情人節，不少已公開戀情或已婚的明星們在社群平台放閃，而據傳與「防彈少年團（BTS）」Ｖ戀愛中的BLACKPINK成員Jennie，未正式公開戀情，倒是放了自己穿粉紅色Barrie外套的造型，祝福粉絲們情人節快樂，她的行頭樣樣精彩，最吸睛的當屬香奈兒（CHANEL）網球拍造型包，還有網球拍鏡子！

▲Jennie的卡哇伊表情讓粉絲都融化了。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲Jennie穿粉紅色Barrie外套搭配灰色條紋長褲，於情人節祝福粉絲。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

去年5月Jennie被拍到與V同遊濟州島，還多次遭駭客外流私密同框照，讓「VJ戀」被迫攤在大眾眼前，但Jennie始終未認戀情，選擇以最拿手的穿搭展現情人節的心情，紮著麻花辮的她穿粉色外套配上灰色直條紋長褲，甜美又率性。

▲Jennie拿的香奈兒網球拍造型鏡子也是亮點。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲Jennie戴香奈兒菱格紋圖騰的COCO CRUSH鑽戒，285,000元。（圖／品牌提供）



精品迷的眼光則離不開Jennie所背的包款，身為香奈兒大使的她，斜背品牌最新的黑白色系網球拍造型包，想照鏡子則拿出裝飾雙C Logo的網球拍造型鏡子，食指上香奈兒菱格紋圖騰的大型款COCO CRUSH鑽戒也跟著搶鏡，她果然是「人間香奈兒」。