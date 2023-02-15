舒淇大素顏不怕被看　巧搭耳扣秒變型女

▲舒淇沒有耳洞，戴HANSHSU耳扣很滿意。（圖／翻攝sqwhat IG）



記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇是時尚圈指標人物，穿過無數華服、頂級珠寶，但私下仍以休閒風穿搭為主，且絲毫不介意po出素顏照。日前她即分享近日穿戴的好物—耳扣，寫下「沒耳洞的女孩看過來」，鏡頭貼超近讓大素顏曝光，粉絲大讚依然很美，也驚覺「竟然沒有耳洞，這麼多年都不知道」。

▲舒淇戴的HANSHSU Rae Ear Cuff Ｘ型耳扣，4,980元。（圖／HANSHSU提供）

舒淇所戴的耳扣出自台灣設計師品牌HansHsu，學服裝設計出身的創辦人Hans，鍾情於輕搖滾風格，因此創作中性風又帶有個性的首飾，讓男、女皆可駕馭，受到海內外不少名媛貴客喜愛，包括王心凌、南韓夯團BLACKPINK成員Jennie都是粉絲，沒有耳洞的舒淇則選戴X型的Rae Ear Cuff耳扣，即便素顏配上大器飾品也時髦有型。

▲王心凌佩戴HANSHSU Jae Ear Cuffs大小雙圈拼鑽耳扣，5,980元。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

台灣輕珠寶設計師品牌ARTISMI也有豐富的耳扣可供選擇，呼應指標性色彩研究機構Pantone選出2023年度代表色「Viva Magenta」（萬歲洋紅），選用象徵愛的力量、在澳洲代表「桃花石」的薔薇輝石圓珠創作耳扣，獨特的紅色調彰顯自信的一面。

▲模特兒戴ARTISMI輕奢薔薇石耳扣，3,300元。（圖／ARTISMI提供）。（圖／ARTISMI提供）

